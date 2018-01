Și-a comandat o pereche de blugi online, dar când a probat perechea a avut un șoc. În buzunar, femeia a găsit…(FOTO)

Foto: Pixabay.com

Și-a cumpărat o pereche de blugi online, în valoare de 89 de lire sterline, dar nu se aștepta să primească și un „bonus”.

Când a probat perechea, Christine Evans a avut un șoc. În buzunar, aceasta a găsit o pereche de bikini, murdari.

Femeia s-a plâns imediat companiei: „După mai mulți ani de loialitate cu compania dumneavoastrp, am fost îngrozită de cum am fost tratată de serviciu de clienți când am primit o pereche de blugi Not Your Daughters cu o pereche de lenjerie intimă murdară în buzunar. Am sunat la serviciu de clienți și mi s-a spus că nu se prestează la standardele companiei”, a scris femeia pe pagina de Twitter a companiei.

Asistenta a primit de la companie o altă pereche de blugi, scrie Mirror.