A aflat că este însărcinată abia când a născut. „Corpul meu parcă a făcut singur totul”

Tânăra spune că nu a avut niciun simptom care indică o sarcină, doar s-a îngrășat puțin.

„Nu a fost absolut niciun semn, bebeluşul nu a lovit. E adevărat, Cyndy s-a îngrăşat cu vreo 4 kilograme şi jumătate pe durata sarcinii”, a spus Chris, tatăl copilului.

Tânăra a relatat că ziua în care a devenit mamă părea una obișnuită.

„Am vrut să fac o baie caldă. Însă, după nici oră, el era acolo. Nu am simţit că trebuie să împing, corpul meu parcă a făcut singur totul. S-a născut imediat”, a spus Cindy, mama copilului.

Ea era singură acasă și a cerut ajutorul medicilor.

Cum era de așteptat, când bărbatul a aflat că este tată a crezut că este o farsă.

