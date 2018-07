Soția lui luase kilograme în plus și toată lumea râdea de el. Atunci bărbatul a luat o decizie incredibilă. Acum toți se simt jenați

Foto: Instagram

Când iubești cu adevărat, felul în care arată persoana iubită nu ar trebui să conteze. Asta pare să fi creadă și un bărbat, care a decis să închidă gura tururor celor care fac mișto de el pentru că este căsătorit cu o grăsuță.

Acesta a scris o epistolă emoționantă despre partenera sa de viață.

„Iubesc această femeie și trupul ei cu forme. În adolescență, prietenii mei făceau deseori mișto de mine pentru că eram atras de fete mai plinuțe, cele care erau scunde și cu forme, fete pe care alți băieți le numeau ”grase”. După ce am devenit bărbat și am început să învăț ce înseamnă feminismul și felul în care mass-media marginelizează femeile prezentând anumite standarde de frumusețe (înaltă, slabă, zveltă) am realizat că mulți bărbați sunt păcăliți de această imagine falsă. Pentru mine nu e nimic mai sexy decât această femeie de lângă mine: coapse groase, posterior mare, aripioare etc. Mărimea și formele ei nu o să apară niciodată pe coperta revistelor dar sunt permanent prezente în viața și inima mea. Nu e nimic mai sexy pentru mine decât o femeie care are forme și e sigură pe ea. Această fată superbă care mi-a devenit soție e, pentru mine, ea mai frumoasă femeie. Băieți, nu mai luați în seamă ce spune lumea și gândiți-vă la ce vă doriți voi de fapt. O femeie adevărată nu e starletă porno, manechin în bikini sau vedetă de cinema. Ea e reală. Are vergeturi pe coapse și gropițe pe posterior. Fetelor, să nu acceptați niciodată ideea că trebuie să vă încadrați în anumite tipare pentru a fi iubite și apreciate cu adevărat. Cu siguranță există acolo undeva un bărbat care vă va aprecia exact pentru ceea ce sunteți și care vă va iubi atât de mult precum o iubesc eu pe Sarah a mea”, a scris bărbatul pe contul lui de Instagram, în această emoționantă scrisoare de dragoste.

Scrisoarea de dragoste a lui Robbie Tripp a devenit virală pe Instagram, unde a strâns aproape 40.000 de aprecieri ale internaților și aproape 4.500 de comentarii pozitive.