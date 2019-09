Știai? De ce sunt monedele zimțate pe margine

La fel ca monedele din străinătate și cele românești sunt zimțate pe margine.

Moneda de 1 ban are un cant neted, cea de 5 bani are un cant zimțat, cea de 10 bani are un cant cu trei grupe de zimți și cea de 50 de bani are un cant inscripționat pe care scrie ROMÂNIA, potrivit shtiu.ro.

Prima explicație este cea legată de istorie. În anul 1792, atunci când americanii au înființat Monetăria Statelor Unite ale Americii, monedele de 10, 5 și 2,5 dolari erau făcute din aur.

Doar cele mai mici de un cent erau făcute din cupru. Astfel, oamenii au început să facă profit bun prin tăierea marginilor, reducând dimensiunile monedelor. În încercarea de a stopa acest comportament, monetăria a început să producă monedele cu margini zimțate.

Astăzi însă, într-o lume în care monedele nu mai sunt alcătuite din metale prețioase, monedele au rămas zimțate sau crestate pe margini pentru a venit în ajutorul nevăzătorilor, care le pot deosebi unele de altele.