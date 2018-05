Un băiat înghețase de frig în stația de autobuz. Nimeni nu se aștepta ca șoferul să facă asta

Foto: pixabay.com

Un șofer de autobuz a povestit pe internet cum a ajutat un copil sărman impresionând mii de utilizatori.

„Lucrez de câțiva ani ca șofer de autobuz. Într-o dimineață am văzut într-o stație un băiețel zgribulit. Afară era ger, autobuzele pe linia aceasta circulă la interval mai mare.

Am oprit în stație și m-am uitat la mâinile lui, erau roșii de la frig. Nasul și urechile erau la fel. I-am zis să urce lângă scaunul șoferului să se încălzească puțin. Nu avea mai mult de zece ani. După vreo patru stații a cerut să coboare. Era stația de lângă o școală generală.

La prânz, sfârșit de program, am mers la cel mai apropiat magazin și am cumpărat câteva căciulițe și câteva perechi de mănuși. Am mers la școala unde coborâse băiatul.

Nu știam cum îl cheamă. Aș fi vrut să-l caut după nume. I-am zis doar portarului cum este îmbrăcat puștiul și că și-a uitat ceva în autobuz, i-am arătat legitimația de la muncă. Portarul l-a recunoscut și mi-a spus că băiețelul este unul dintre cei mai săraci elevi din școală.

I-am dat băiețelului mănușile și căciulile și i-am spus că și eu am nepoți de vârsta lui și nu mi-aș dori să-i văd vreodată suferind, potrivit unica.ro.