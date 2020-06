Un fotbalist englez s-a trezit din comă vorbind perfect franceza

Fost fotbalist, el a fost implicat într-un grav accident rutier în 2012. După 6 zile de comă, acesta s-a trezit vorbind fluent limba franceză, cu un accent specific nativilor, şi fiind convins că are 6 ani.

Astăzi, Rory Curtis este frizer şi spune că a trecut peste traumele accidentului soldat cu multiple fracturi şi cu leziuni cerebrale. El a povestit pentru BBC prin ce a trecut şi cum vede viaţa astăzi.

Curtis a făcut limba franceză la şcoală, dar nu a vorbit niciodată în limba lui Flaubert. După accident, el s-a trezit din comă vorbind fluent şi spune că a purtat conversaţii cu una dintre asistente.

Tratat cu un medicament experimental - SYNAPSE - propus de cercetătorii din domeniul neurologiei, el s-a recuperat miraculos şi povesteşte acum, la 30 de ani, că a învăţat din nou să trăiască.

RORY CURTIS: "Am crezut că am şase ani. Apoi opt, apoi zece. A fost dificil"

"Credeam că am şase ani, că bunicii mei sunt în viaţă, întrebam unde e căţeluşul pe care îl avusesem când eram mic. Apoi credeam că am 8 ani, 10 ani, 12 ani, eram foarte dezorientat, am trecut prin mai multe etape. Mama mea a trebuit să îmi povestească multe chestii.

Îmi amintesc că multe maşini au intrat în spate şi în lateral, apoi a venit un elicopter.

Aveam un dialect neobişnuit pentru cineva care învaţă franceză, era mai degrabă obişnuit celor nativi. Mi-a luat şase-opt luni să revin la o aşa zisă normalitate", a povestit Curtis pentru BBC.