Însărcinatul cu afaceri al SUA: "Prezența americană continuă în România". Oficialul a zburat cu Moșteanu într-un elicopter Blackhawk

Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA în România, Michael L. Dickerson (în prim-plan) și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (în plan secund), într-un elicopter Blackhawk. Foto: X / Michael L. Dickerson

Michael L. Dickerson, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA în România, a semnalat, marți, într-o postare pe X, că prezența militară a Statelor Unite continuă în țara noastră.

Oficialul american a participat la un zbor într-un elicopter de luptă, alături de ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu.

"Sunt încântat să observ capabilitățile de descurajare ale NATO, dintr-un elicopter Blackhawk, pilotat de militari din Divizia a 3-a infanterie a armatei americane.

Prezența americană continuă, alături de trupele române și aliate, pe flancul estic, ne face mai puternici", a scris el, sub hash-tagul #StrongerTogether (Mai puternici împreună).

Mesajul lui Dickerson vine în ziua în care o dronă rusească fără încărcătură a căzut, în cursul dimineții, în zona localității Puiești din județul Vaslui, în curtea unui localnic.

Potrivit autorităților, această dronă a fost urmărită de sistemele radar și de avioanele NATO timp de mai multe ore pe teritoriul României, fără a fi doborâtă.

O altă dronă rusească a căzut pe acoperișul unei case dintr-o comună din Republica Moldova, generând reacții de condamnare din partea autorităților de la Chișinău.