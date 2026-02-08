Înşelătorie cu arestarea Irinei Loghin, pentru că ar fi promovat o cremă. Avocată: "Îi prejudiciază grav imaginea"

Înşelătorie cu arestarea Irinei Loghin, pentru cu ar fi promovat o cremă. Sursa foto: captură Antena 3 CNN

O nouă înşelătorie circulă pe Internet. De data aceasta, infractorii folosesc imaginea Irinei Loghin, despre care susţin că ar fi fost arestată pentru cu ar fi promovat o cremă. Pe o pagină cu 145.000 de urmăritori, apar informaţii false potrivit cărora artista ar fi fost reţinută de autorităţi.

Avocata interpretei denunţă public falsul şi spune că afirmaţiile sunt complet neadevărate şi prejudiciază grav imaginea cântăreţei.

"Este regretabil. Ţin să precizez că toate aceste afirmaţii sunt neadevărate. Prejudiciază grav imaginea. Reputaţia şi drepturile fundamentale ale doameni Irina Loghin.

Există un caracter intenţionat şi repetitiv al acestor publicări. Noi am demarat demersurile legale, însă sunt surprinsă, ca să nu spun chiar şocată, să văd că această pagină are 145.000 de urmăritori. Oameni care stau şi comentează zilnic la tot felul de prostii, de aberaţii", a declarat avocata Katia Cicală.