ANPC a controlat Hala Obor şi a dat amenzi de aproape 400.000 lei

ANPC a oprit definitiv de la comercializare peste 800 de kilograme de carne.



Echipe de control ale Comisariatelor Regionale de Protecţie a Consumatorilor din Regiunile Bucureşti-Ilfov şi Prahova au întreprins 24 acţiuni de control, la toţi operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în Hala Obor, precum şi la cea care administrează locaţia, aplicându-se, până la această oră, amenzi contravenţionale în valoare totală de 387.000 lei.

Acestor măsuri li s-au adăugat până acum şi oprirea definitivă de la comercializare şi distrugere a peste 800 de kg de carne, în valoare aproximativă de 30.000 lei, precum şi oprirea temporară a prestării de servicii, până la remedierea deficienţelor, a patru magazine şi două raioane de magazin şi remedierea deficienţelor întregului complex, în maximum 15 zile.

Amenzi de aproape 400.000 de lei în Hala Obor din Capitală

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a intensificat, în ultima perioadă, supravegherea pieței, în ceea ce privește comercializarea produselor care se vor afla pe mesele românilor de Sărbătorile de Paști.

"Am fost la cumpărături în Obor. Acolo unde mielul nu este doar un aliment specific sărbătorilor pascale, ci reprezintă, în primul rând, o sursă de venituri speculative. Aşa înţeleg cei care se pretind a fi producători să îşi respecte concetăţenii. Aruncă preţurile la cer, dar ţipă cât îi ţin puterile când alţii, în alte domenii, fac acelaşi lucru. Am luat şi noi aproape o tonă de carne şi culmea ne-au dat şi bani - vreo 400 de mii de lei. În felul acesta, am adus la bugetul de stat, în folosul românilor, parte din banii smulşi din buzunarele lor de către oportuniştii cu pretenţii de comercianţi cinstiţi. Pare că şi Hala Obor şi-a pierdut strălucirea de odinioară, jucând zaruri cu cei de acolo, a căror manifestare de mahala ne dovedeşte că nu sunt producători decât de zarvă şi necinste", a declarat preşedintele ANPC.