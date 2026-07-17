Interlopii din clanul Buricea din Brăila își ascundeau banii în zidurile caselor. 12 mașini, bijuterii și șalupe, ridicate de DIICOT

Percheziţii la cea mai periculoasă grupare infracțională din Brăila. FOTO Captura video Politia Română

Procurorii DIICOT au confiscat de la clanul Buricea din Brăila 12 mașini în valoare de o jumătate de milion de euro, trei ambarcaţiuni, bijuterii, o armă, peste 30 de săbii, dar şi 80.000 de euro, o parte din bani fiind găsiţi ascunşi în zidăria locuinţelor.



DIICOT a anunţat vineri rezultatul zecilor de percheziţii efectuate cu o zi în urmă la membrii clanului Buricea.



Astfel, 22 de inculpaţi vor fi duşi la Tribunalul Bucureşti cu propunerea de arestare, acuzaţiile fiind de constituire a unui grup infracţional organizat, tentativă la omor calificat, şantaj, camătă, favorizarea făptuitorului, trafic de persoane, proxenetism şi spălare a banilor. Trei dintre inculpaţi se află deja după gratii, fiind condamnaţi în alte dosare.



Pe parcursul percheziţiilor au fost găsite şi ridicate 12 autoturisme în valoare de aproximativ 500.000 euro, 3 ambarcaţiuni în valoare de circa 100.000 euro, sume de bani în lei şi euro, în echivalentul a peste 80.000 euro, o parte din sume fiind găsite ascunse în spaţii special create în structura de zidărie a locuinţelor, bijuterii, o armă neletală supusă autorizării, peste 30 de săbii, precum şi alte mijloace de probă, scrie Agerpres.



Conform DIICOT, începând cu anul 2021, pe raza municipiului Brăila, trei bărbaţi au constituit o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat şi pe care au sprijinit-o alţi 20 de suspecţi, toţi acţionând în mod coordonat, sub autoritatea liderului, un bărbat în vârstă de 50 de ani, în vederea comiterii de infracţiuni grave contra persoanei - vătămare corporală şi tentativă la omor, precum şi împotriva relaţiilor privind convieţuirea socială, potrivit rolurilor asumate, pentru realizarea obiectivelor grupului, în special cele generatoare de foloase patrimoniale din dobânzile aferente unor împrumuturi acordate neautorizat.



Astfel, din 2021 şi până în prezent (iulie 2026), membrii grupării au exercitat acte de violenţă împotriva mai multor persoane, săvârşind infracţiuni de tentativă la omor asupra a patru victime, precum şi infracţiuni de tulburare a ordinii şi liniştii publice, pentru menţinerea şi consolidarea supremaţiei grupării în zona de influenţă, intimidarea persoanelor percepute ca adversare şi conservarea reputaţiei violente a grupului în mediul infracţional local.



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Prin natura obiectelor utilizate, intensitatea, frecvenţa loviturilor aplicate şi zonele anatomice vizate, acţiunile membrilor grupării au fost apte să producă decesul victimelor, rezultat care nu s-a produs din cauze independente de voinţa acestora, şi anume acordarea de îngrijiri medicale de specialitate şi reacţiile persoanelor vătămate.



De asemenea, liderul grupării a acordat împrumuturi băneşti unor persoane fizice, stabilind şi primind în mod nelegal dobânzi săptămânale, lunare sau per "termen" (procente din sumele împrumutate) fără să fie autorizat în acest sens, solicitând debitorilor constituirea unor garanţii constând în bunuri imobile şi mobile (autoturisme de lux).



În acest context, el a exercitat acte de intimidare şi presiune psihologică asupra unor debitori în scopul de a-i determina să plătească capitalul împrumutat şi dobânzile aferente.



În plus, liderul grupului a efectuat şi intermediat tranzacţii financiare (primirea de sume de bani reprezentând dobânzi cămătăreşti şi împrumuturi băneşti) şi a procedat la transferarea şi înregistrarea unor bunuri imobile şi mobile (autoturisme de lux) pe numele unor persoane din cadrul familiei sale, deşi era adevăratul beneficiar şi utilizator al acestora, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a sumelor şi bunurilor obţinute din activitatea infracţională.



Investigaţiile efectuate au mai stabilit şi faptul că doi dintre membrii grupării au folosit metoda "loverboy" şi au determinat două victime, iniţial prin acte de manipulare emoţională (promisiuni de iubire) şi ulterior prin constrângere psihică, să practice prostituţia pe teritoriul Elveţiei şi, respectiv, al Austriei. Una dintre victime a fost transportată şi adăpostită şi în diferite oraşe din România (Brăila, Baia Mare, Braşov, Suceava).