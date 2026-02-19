Interlopul Ghenosu a fost săltat de DIICOT după ce a dat bani cu camătă. Doar dobânzile depășeau jumătate de milion de euro

1 minut de citit Publicat la 15:16 19 Feb 2026 Modificat la 15:22 19 Feb 2026

DIICOT i-a săltat pe Ghenosu și pe complici într-un dosar de cămătărie și șantaj. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Interlopul Florin Ghinea, zis Ghenosu, a fost reținut de procurorii DIICOT într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj.

Potrivit DIICOT, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, au dispus miercuri reținerea a cinci persoane și măsura controlului judiciar față de o a șasea.

Surse judiciare au confirmat pentru Antena 3 CNN că una dintre persoanele reținute este Florin Ghinea, zis Ghenosu, coordonatorul grupării.

DIICOT: Ghenosu dădea bani cu dobândă de 30% pe lună

"Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că gruparea de criminalitate organizată s-a cristalizat în jurul unui inculpat în vârstă de 51 de ani.

Acesta, folosindu-se de notorietatea și reputația sa în mediul infracțional, a coordonat activitatea membrilor grupului, a stabilit modalitatea de acordare a împrumuturilor cu dobânzi excesive și a dispus măsuri de constrângere asupra debitorilor, pentru a crea un climat de intimidare și temere.

În perioada 2023 – februarie 2026, în mod direct sau prin persoane interpuse - membri ai grupului infracțional organizat - liderul ar fi oferit sume de bani cu împrumut, cu dobânzi între 10 și 30%/lună, fără să fie autorizat în acest sens.

Astfel, în intervalul menționat, acesta ar fi acordat împrumuturi (...) pentru care ar fi perceput dobânzi între 81.000 și 459.000 de euro.

DIICOT: Membrii clanului Ghenosu i-au amenințat cu moartea pe cei pe care i-au împrumutat cu bani

În scopul dobândirii în mod injust a unor sume mari de bani, membrii grupării de criminalitate organizată ar fi procedat la exercitarea de presiuni psihice, amenințări cu acte de violență și chiar cu moartea asupra victimelor și a altor persoane din familia acestora.

În urma perchezițiilor efectuate în cursul zilei de 18 februarie, au fost descoperite și ridicate sume de bani în lei și în euro, sisteme de stocare a datelor și de monitorizare video, înscrisuri, două autoturisme, precum și alte mijloace de probă.



În data de 19 februarie a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă a două dintre persoanele cercetate și a arestului la domiciliu față de alte trei.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București", se spune în comunicatul DIICOT.