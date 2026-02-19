Ferma de vaci Black Angus a lui Gigi Nețoiu a fost închisă pentru că nu avea toate avizele

Gigi Nețoiu a deschis ferma în 2025. FOTO: Inquam Photos / George Călin

Autoritățile au închis ferma cu vaci Black Angus deținută de Gigi Nețoiu în județul Dolj, după ce s-a stabilit că funcționa fără avize, într-o zonă cu risc major de deversare. Măsura a fost deciză după ce fostul șef al clubului Dinamo a reclamat că ferma lui a fost inundată, mai multe animale au murit și voia să fie despăgubit, potrivit Adevărul.

Ferma de vaci Angus din Dolj în care Gigi Nețoiu - fost candidat la Primăria Municipiului București - ar fi investit 6 milioane de euro, a rămas fără curent electric din ianuarie, după ce mai mult de jumătate din suprafața acesteia a fost acoperită de apă. Mai multe animale ar fi murit între timp din cauza gerului.

El anunțase că voia să ia măsuri legale împotriva statului pentru a fis despăgubit.

Gigi Nețoiu și-a deschis ferma de vaci Black Angus la Cetate, în 2025. Acesta crește bovine Black Angus și oi de rasă și este ajutat de muncitori veniți din Asia.

Ferma, amplasată într-o zonă cu risc de inundații

Ferma de bovine din comuna Cetate, judeţul Dolj, funcţiona fără acte de reglementare emise de Administraţia Naţională "Apele Române" (ANAR) şi era amplasată în zona inundabilă a fluviului Dunărea, cunoscută ca având risc major de inundaţii, a transmis instituţia după ce au apărut informațiile despre presupusa inundare.

„Precizăm că instituţia noastră a comunicat public anterior, în data de 13 februarie 2026, pe paginile oficiale de Facebook "Apele Române" şi "Apele Române Jiu", rezultatele controalelor desfăşurate în perioada 9-13 februarie 2026 de inspectorii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu împreună cu Inspecţia Naţională a Apelor. Unul dintre cazurile principale verificate a vizat un agent economic care exploata o fermă de bovine Black Angus, cu peste 640 de capete, amplasată pe raza UAT Cetate. În urma verificărilor s-a constatat că ferma funcţiona fără acte de reglementare emise de Administraţia Naţională "Apele Române" şi era amplasată în zona inundabilă a fluviului Dunărea, zonă cunoscută ca având risc major de inundaţii", se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, ca urmare a controlului, activitatea fermei a fost suspendată, a fost aplicată o amendă contravenţională în valoare de 120.000 de lei şi s-a dispus obligativitatea aducerii terenului la starea iniţială.

"Afirmaţiile potrivit cărora ferma ar fi fost inundată ca urmare a unor acţiuni ale Administraţiei Bazinale de Apă Jiu nu corespund realităţii. Pe râul Drincea nu există baraje a căror operare să poată produce o astfel de situaţie. Conform datelor hidrologice oficiale, la staţia hidrometrică Cujmir - ultima staţie de monitorizare înainte de vărsarea râului Drincea în fluviul Dunărea - în data de 28.01.2026 a fost depăşită doar cota de atenţie (CA +90 cm), fără depăşirea cotei de inundaţie în perioada menţionată. De asemenea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj a executat în anul 2022 lucrări de decolmatare şi reprofilare a albiei râului Drincea pe o lungime de aproximativ 1 km, la vărsarea în fluviul Dunărea, în parteneriat cu UAT Cetate, tocmai pentru reducerea riscului de inundaţii. În concluzie, activitatea s-a desfăşurat în afara cadrului legal, iar amplasarea fermei într-o zonă inundabilă aparţine exclusiv responsabilităţii operatorului economic, neexistând o legătură cauzală între situaţia invocată şi acţiunile Administraţiei Naţionale "Apele Române"", precizează ANAR.

Gigi Neţoiu a anunţat că va da în judecată Administraţia Naţională "Apelor Române", după ce ferma zootehnică pe care o deţine în comuna Cetate (judeţul Dolj) a fost inundată.