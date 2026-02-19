Rusia vrea să preia uraniu îmbogăţit din Iran, după îngrijorările SUA privind înarmarea nucleară a Teheranului

Iranul neagă constant că ar urmări construirea unei bombe nucleare. Foto: Getty Images

Rusia este gata să preia uraniu îmbogăţit din Iran, dacă se ajunge la un acord în acest sens, a reconfirmat joi directorul general al companiei nucleare de stat Rosatom, Aleksei Lihacev. Ministerul de externe de la Moscova afirmase miercuri că propunerea ca Iranul să îşi trimită uraniul peste graniţe a fost discutată ca modalitate de a atenua preocuparea SUA faţă de pericolul înarmării nucleare a republicii islamice şi rămâne valabilă, însă decizia în acest sens aparţine Teheranului, notează Agerpres.

Tot miercuri, disponibilitatea Rusiei de a primi uraniu îmbogăţit din Iran a fost menţionată şi de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a declarat că opţiunea discutată anterior cu Iranul a reapărut în timpul tratativelor de la Geneva pentru un acord nuclear între SUA şi Iran.

Partea iraniană a comunicat după negocierile de marţi cu americanii că Teheranul este dispus să înceteze îmbogăţirea uraniului şi să-şi transfere în Rusia o parte din rezervele de material fisionabil.

Kremlinul, despre tensiunile din Iran

Kremlinul a avertizat joi cu privire la o "escaladare fără precedent a tensiunilor" în jurul Iranului şi a cerut tuturor părţilor să recurgă exclusiv la mijloace politice pentru soluţionarea disputelor, informează EFE, potrivit Agerpres. Declaraţiile purtătorului de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, vin după ce s-a aflat că armata SUA e gata să atace Iranul sâmbătă, pe 21 februarie, a scris presa de peste ocean.

"Acum vedem efectiv o escaladare a tensiunii fără precedent în regiune", a declarat Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al preşedintelui rus, în conferinţa de presă telefonică zilnică.

El a lansat un apel ţărilor din Orientul Mijlociu să "adopte mijloacele politico - diplomatice ca prioritate absolută atunci când rezolvă o problemă sau alta".

Dmitri Peskov a subliniat că manevrele militare pe care Iranul, Rusia şi China le vor efectua începând de joi în Marea Omanului şi în nordul Oceanului Indian "fuseseră planificate" anterior.