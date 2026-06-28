Antena 3 CNN Actualitate Intervenție la Lacul Tei. O persoană a fost scoasă inconștientă din apă

Intervenție la Lacul Tei. O persoană a fost scoasă inconștientă din apă

R.M.
<1 minut de citit Publicat la 21:21 28 Iun 2026 Modificat la 21:23 28 Iun 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
poza in care apare o masina de pompieri
Echipajele medicale au început manevrele de prim ajutor / Sursa foto: Agerpres

UPDATE: Persoana care a fost scoasă, duminică, în stare de inconştienţă din Lacul Tei a fost declarată decedată.

„Persoana extrasă din apă nu a răspuns manevrelor de resuscitare", a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti-Ilfov.

ȘTIRE INIȚIALĂ

O persoană a fost scoasă, duminică, în stare de inconştienţă din Lacul Tei, în zona străzii Barbu Văcărescu, fiind preluată de echipajele medicale care îi aplică manevre de resuscitare.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, persoana a fost scoasă din apă de către echipajele de scafandri.

„În urmă cu scurt timp am fost solicitaţi să intervenim pentru salvarea unei persoane în pericol de înec în Lacul Tei (strada Barbu Văcărescu). (...) Persoana a fost extrasă din apă. Echipajele medicale au început manevrele de prim ajutor", precizează sursa citată. 

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Lacul Tei ISU Bucureşti-Ilfov inconstienta

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Actualitate
» Citește mai multe din Actualitate
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close