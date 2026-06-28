Intervenție la Lacul Tei. O persoană a fost scoasă inconștientă din apă

<1 minut de citit Publicat la 21:21 28 Iun 2026 Modificat la 21:23 28 Iun 2026

Echipajele medicale au început manevrele de prim ajutor / Sursa foto: Agerpres

UPDATE: Persoana care a fost scoasă, duminică, în stare de inconştienţă din Lacul Tei a fost declarată decedată.



„Persoana extrasă din apă nu a răspuns manevrelor de resuscitare", a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti-Ilfov.

ȘTIRE INIȚIALĂ

O persoană a fost scoasă, duminică, în stare de inconştienţă din Lacul Tei, în zona străzii Barbu Văcărescu, fiind preluată de echipajele medicale care îi aplică manevre de resuscitare.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, persoana a fost scoasă din apă de către echipajele de scafandri.

„În urmă cu scurt timp am fost solicitaţi să intervenim pentru salvarea unei persoane în pericol de înec în Lacul Tei (strada Barbu Văcărescu). (...) Persoana a fost extrasă din apă. Echipajele medicale au început manevrele de prim ajutor", precizează sursa citată.