foto: captura Antena 3

Surpriză totală. Pentru că anul 2019 este an electoral, Miron Cozma își face deja încălzirea pentru Cotroceni.

Fostul lider al minerilor este cel care se consideră deja președintele României. Miron Cozma a acordat un interviu exploziv pentru Antena 3.

"Eu am să candidez în 2019 la președinția României și cred că eu sunt viitorul președinte al României. Nu am avut o afacere în viața mea, am o pensie mizerabilă", spune Miron Cozma.