Celebrul lider mafiot, Michael Franzese, interviu în România cu Andrew Tate: ”Ei nu știu asta!”

Michael Franzese, un fost lider al mafiei din New York, a venit în România pentru a-i vizita pe fraţii Tate și pentru a le lua un interviu.

Răzvan Dumitrescu a prezentat în emisiunea În fața națiunii, de la Antena 3 CNN, câteva pasaje din acest interviu.

Michael Franzese: Lasă-mă să-ți spun ce ți s-a întâmplat. E la fel ca în cazul celor din crima organizată. Același lucru se întâmplă. Îți spun eu ce s-a întâmplat. În mod normal, se comite o crimă și ei se duc să investigheze și află cine sunt autorii. Când ajungi să fii cineva ca tine, nu mai există o crimă, te investighează încercând să afle dacă ai făcut ceva greșit, dar e invers. Asta fac cu cei ca noi. OK, e un tip rău, hai să aflăm ce a făcut. Așa că încep să investigheze, să supravegheze, până când te pot acuza de ceva. Asta ți s-a întâmplat ție.

Am spus asta multor oameni. Am spus că nu înțelegi, că nu cunoști sistemul. Fie că ești din România, fie că ești din SUA, e același lucru când ai un profil înalt ca acesta, asta e ceea ce fac ei.

Andrew Tate: 100% ei nu iau o crimă și încearcă să găsească numele ei, iau un nume și încearcă să găsească crima. Şi majoritatea oamenilor nu au nici o idee despre cum funcționează toate aceste lucruri. Ei nu au nici o idee despre cât de ridicol este codul juridic în fiecare țară.

Nu știi legea. Poți trăi în America toată viața ta și nu știi legea. Poți crede că știi legea, dar nu o știi. Și când te duci la tribunal, totul este subiectiv. Pot avea o pagină de lege și pot avea pe cineva la 10 dimineața care pleacă acasă și pe cineva la 11 dimineața care merge la închisoare și poate merge la închisoare pentru doi ani, iar următorul tip, la prânz, să meargă la închisoare pentru patru ani, totul este subiectiv și asta este ceea ce este atât de înspăimântător. Au încercat să ne pună în cârcă o grămadă de infracțiuni, au încercat să ne acuze pe noi de infracțiuni financiare.

Au încercat asta, au încercat asta, dar au sfârșit prin a obține ceea ce au obținut, pentru că, de fapt, traficul uman este una dintre singurele crime din lume în care victima poate spune că nu este o victimă. Așa că, în cazul traficului uman, ei pot să vină și să ia un bărbat și pe soția lui și să le spună că ai traficat-o pe această femeie pentru un câștig financiar, ai convins-o să facă ceva. Şi cu mine e vorba de metoda "lover boy", fiind drăguț, nu prin constrângere fizică, nu prin bătaie. Nici măcar nu spun asta, spun că a folosit cuvinte frumoase pentru a o convinge pe fata asta să facă ceva pentru un câștig financiar, ceea ce cred că e valabil pentru orice relație dintre angajați și șefi din lume.

Apoi când spun că nu am făcut-o, când fata însăși spune că nu am făcut-o, statul poate veni după tine, așa că ai o victimă care mă apără pe mine, eu mă apăr pe mine însumi, amândoi de aceeași parte a baricadei, iar statul încearcă să te distrugă indiferent de ce spune victima. Traficul de persoane este o crimă unică în această privință și cred că o fac pentru că spun că femeile pot fi spălate pe creier sau orice altceva, nu știu cum le-a venit ideea asta, ceea ce este un alt argument interesant. Este atât de interesant, pentru că încerc să subliniez ipocrizia acestor lucruri, spun că am fiice și poate că sunt nebun, dar mă vor asculta și voi avea o mare influență în viața lor.

Dar nu trăim în societatea occidentală în care spunem că femeile nu ar trebui să asculte de tații lor, femeile nu ar trebui să asculte de iubitul lor, femeile sunt indivizi suverani şi să ajungă la propriile concluzii, pentru că sunt adulte. Bine, sunt de acord cu asta.

Dar dacă e adevărat, nu poți spune că sunt atât de proaste încât vor face tot ce le spune un bărbat și că nu pot avea punctul lor de vedere în instanță și că sunt doar lemingi.

Care din ele este? Este una sau alta! Așa că încearcă să împingă toată chestia asta cu feminismul, dar în secunda în care este un bărbat care nu le place, se întorc și spun: "Femeile nu sunt suverane, femeile sunt proaste". Mă numesc misogin, sala de judecată este misogină. Stau în instanță unde o fată spune că ”nu mi-a făcut nimic, eu i-am cerut să îmi spună cum să ajung celebră pe TikTok, pentru că era celebru pe TikTok. Au pus la cale tot acest caz pe baza unor gunoaie și a unor videoclipuri stupide pe care le-a făcut și încearcă să îl dea jos. Nu mi-a făcut niciodată rău, nu am nici o problemă cu el, nu vreau acest caz”. Eu spun același lucru și ei spun că nu, ea nu știe ce spune. Cine e misoginul? Statul este.

Michael Franzese: Şi aici este în fața unui juriu de asemenea? Cum funcționează?

Andrew Tate: Nu, este în fața unui singur judecător. Da, da, bine ați venit în sistemul judiciar.