Ai fost invitata la un baby shower? Afla ce haine pentru bebelusi poti sa oferi!

De aceea, este important sa oferi cadouri care sa o ajute pe mamica in lunile ce vor urma.

Probabil ca primul tau gand este sa achizitionezi haine pentru bebelusi, ceea ce este, de altfel, foarte bine, insa trebuie sa ai grija la materialele din care sunt confectionate acestea si la accesoriile pe care le au.

Un bebelus are pielea fina si sensibila, fiind predispusa la iritatii si eczeme, asa ca are nevoie de hainute realizate din materiale naturale, asa cum este bumbacul. El protejeaza pielea si ii fereste pe micuti de probleme.

Totodata, trebuie sa stii ca anumite accesorii pot fi periculoase pentru bebelusi. Articolele cu paiete, fermoare sau nasturi iti pot capta privirea, dar nu sunt cea mai buna alegere atunci cand vine vorba despre un nou nascut. Prichindeii au nevoie de haine simple, usor de imbracat si de schimbat, care sa le ofere confort maxim la fiecare purtare.

Iar ca sa faci cea mai buna alegere, iti prezentam in continuare cateva haine bebelusi pe care le poti oferi cu incredere la un baby shower:

1. Body-uri

Sunt considerate cele mai practice articole pentru cei mici, asa ca orice nou nascut ar trebui sa aiba multe body-uri in garderoba. Aceste haine pentru bebelusi sunt confortabile, ofera un suport bun pentru scutec si libertate de miscare. In plus, sunt foarte versatile, fiind usor de asortat cu multe alte articole vestimentare.

Ai grija, insa, sa achizitionezi body-uri din bumbac natural, pentru ca micutul sa se bucure de confort maxim. Bumbacul absoarbe umezeala si mentine intotdeauna temperatura optima a corpului.

2. Salopete

Aceste haine bebelusi sunt cautate de orice mamica, deoarece sunt confortabile, practice si usor de imbracat. O salopeta din bumbac poate fi purtata atat in timpul somnului, cat si la joaca sau la plimbari, fiind usor de asortat si cu alte articole vestimentare.

In plus, salopetele sunt adorabile, multe modele avand imprimeuri hilare, special create pentru cei mici.

3. Pantalonasi cu botosei

Daca esti in cautarea unui cadou potrivit pentru bebelusi, trebuie sa iei in calcul pantalonasii cu botosei. Sunt practici, comozi si pot fi purtati in combinatie cu multe piese vestimentare. Au botosei incorporati, astfel ca nu mai este necesara folosirea sosetelor, si au in talie o banda elastica care nu strange si nu incomodeaza.

De asemenea, la un baby shower poti sa te prezinti cu prosoape cu gluga si caciulite. Un bebelus va avea nevoie de aceste accesorii, iar daca le vei cumpara, o vei scuti pe viitoarea mamica de un stres in plus.

De asemenea, la un baby shower poti sa te prezinti cu prosoape cu gluga si caciulite. Un bebelus va avea nevoie de aceste accesorii, iar daca le vei cumpara, o vei scuti pe viitoarea mamica de un stres in plus.