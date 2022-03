Ion Petrescu, analist militar, despre ce ar putea justifica aspectul tumefiat al chipului președintelui Putin: ”Au reținut atenția celor care sunt apropiați de el”

Potrivit acesteia, liderul de la Kremlin ar avea cancer de colon în ultimul stadiu, care se poate vindeca doar când este depistat în stadii incipiente. Conform analizei fostului ofiţer de informaţii militare, citat de The Daily Star, boala i se citeşte pe chip: are o faţă tumefiată. Chipul său ar putea arăta așa în urma rezultatul cu steroizi sau al chimioterapiei.

Aflat în studioul emisiunii Decisiv și pus să comenteze această informație, Ion Petrescu s-a arătat sceptic față de veridicitatea sa. Acesta susține că aspectul feței lui Putin a fost afectat de numeroase operații estetice:

„Aș zice să privim această informație cu reținere. Am o motivație de ordin personal. Am participat la o recepție diplomatică unde am avut pe subiectul Putin un schimb de opinii cu un diplomat răsăritean.

În rândul diplomaților răsăriteni acreditați la București se știe că Vladimir Putin a făcut mai multe operații faciale și acestea au reținut atenția opiniei publice din Rusia, chiar și a celor care sunt mai apropiați de el, pentru că sunt vizibile transformările feței președintelui rus. Din perspectiva repetatelor operații faciale s-ar explica și detaliile care sunt atribuite altor boli.

Ceea ce ne interesează pe noi nu este chipul, ci mai ales interiorul, starea sănătății mintale a președintelui Putin. Există în mod cert o teamă vizibilă în imaginile filmate cu Putin și unii dintre colaboratorii săi apropiați față de reacțiile sale imprevizibile. Aici e vorba în primul rând de temperamentul său.”

Și Adrian Cioroianu, istoric și fost ministru de Externe, a declarat că informația nu este sigură, ci reprezintă o speculație:

„E foarte interesant ce spuneți. Pe de altă parte, sunt oameni care au psihoze și fără să ia cortizon. Nu mă refer neapărat la președintele Putin, dar ceea ce spuneți îmi amintește de cum ne uitam pe mâinile și pe fața lui Ceaușescu să vedem pete. Până la urmă nu i s-a tras de acolo. Și eu zic că este o informație suculentă, este spectaculoasă, dar este dintr-un tabloid, iar regulile jurnalismului britanic ne sfătuiesc să căutăm cel puțin trei surse. Vom vedea în câteva săptămâni sau luni. Să te ferească Dumnezeu de tabloidele britanice. Ele sunt mai feroce decât crocodilii din junglă.”