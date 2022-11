Iron Man este român. Povestea primului român care câştigă o etapă la cele mai grele competiţii sportive din lume

Iron Man este român. Toma Alexandru, un bucureştean de 30 de ani, a devenit primul român care câştigă o etapă din calendarul mondial de triatlon Iron Man, una dintre cele mai grele competiții sportive din lume. Performanța sa este cu atât mai mare cu cât românul a concurat cu o accidentare la picior.

Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Cursa a avut loc în celălalt colţ al lumii, în Malaezia, unde Alexandru Toma a învins peste 600 de alți concurenți.

Susţinut de pe margine de soţie şi cei doi copii, Alexandru Toma a făcut cursa vieţii lui la triatlonul din Malaezia. Iar la final, a câștigat!

Este primul român care reușește să câștige o etapă în calendarul internațional Iron Man.

După o competiție istovitoare şi un drum lung, sportivul a ajuns cu bine acasă. Performanța sa este cu atât mai mare cu cât Alexandru a concurat cu o accidentare la picior.

"Am condus cursa de la început, de la cursa de înot, am avut un avans de 3 minute, la bicicleta m-am depărtat, pe cei 90 km, iar la alergare am conservat, să nu împing pe tendonul lui Ahile", a spus Alexandru Toma.

Victoria din Malaezia i-a adus sportivului de 30 de ani şi calificarea la campionatul mondial de triatlon, competiție care se va disputa anul viitor în Finlanda.

"Antrenamentele sunt ceva continue, nu poți să faci pauza în aceasta competiție, cu cât ai pauza mai mare, cu atât e mai greu. Este cea mai bună forma a mea de până acum", spune sportivul.

Când nu concurează în locuri exotice, Alexandru este profesor de înot în Bucureşti, unde încearcă să-i inspire pe cei mici că sportul este sănătate pentru corp, dar şi pentru minte.