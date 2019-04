Iulian e militar în Afganistan. "Azi am plecat în patrulă ca-ntr-o zi oarecare. Nu m-am gândit o secundă ce o să mă aștepte la întoarcere. O sa păstrez mereu în suflet momentul ăsta"

Foto: Dan Vereş

Iulian Dumitrașc, un militar în Armata Română, aflat în misiune în Afganistan, a avut parte de surpriza vieții.

"Azi am plecat în patrulă ca-ntr-o zi oarecare.

Nu m-am gândit o secundă că mă vor aștepta, la întoarcere, gradele de căpitan. Cine s-ar aștepta la așa ceva?

O sa păstrez mereu în suflet momentul ăsta, când am fost întâmpinat în bază, la întoarcerea din patrulă, de colegii mei cu multă veselie și un mesaj cu ”Bun venit, căpitane!”...

Am muncit pentru fiecare grad în parte și nu a fost ușor. Mi-am început cariera de la 14 ani, cu liceul militar și apoi academia. Am fost comandant de pluton și de companie. Acum sunt comandantul Companiei 1 Panther în Afganistan.

Atunci când mai urci o treaptă trebuie, mai întâi, să demonstrezi că locul tău e mai sus. Respectul se câștigă!

Mulțumesc din suflet colegilor pentru susținere, subordonaților pentru profesionalism și comandanților mei pentru încredere! ??️"

✒️Căpitan Iulian Dumitrașc .