Jill Biden: "Tot ce au făcut România și poporul român este minunat!" Carmen Iohannis: "E foarte important că suntem împreună"

Programul vizitei a inclus întâlniri cu mamele copiilor ucraineni.

Jill Biden a ajuns în București după ce, cu o zi înainte, i-a vizitat pe militarii americani de la baza "Mihail Kogălniceanu".

În Capitală, Jill Biden a fost întâmpinată de președintele Iohannis și de soția sa, Carmen.

Cele două soții de șefi de stat au călătorit în mașini separate la școala gimnazială "Uruguay", unde au fost întâmpinate de ministrul Educației, Sorin Câmpeanu.

"Vreau să mulțumesc Primei Doamne a României. Tot ce au făcut România, poporul român este minunat. Copiii se simt bine primiți, se simt acasă. Vreau să le mulțumesc acestor mame incredibile", a spus Jill Biden, după care a rugat-o pe Carmen Iohannis să vorbească "despre români, despre poporul dumneavoastră".

"Vă suntem recunoscători pentru că ați inițiat acest eveniment, pentru că v-ați făcut timp pentru a ne vizita. Noi am iubit întotdeauna SUA și poporul american. Ne simțim în siguranță cu sprijinul vostru (...) Cred că toată lumea se simte mai bine știind că are prieteni (în SUA) iar faptul că suntem împreună, că suntem uniți este foarte important pentru noi. Este, de asemenea, foarte important sentimentul că ne putem baza pe dumneavoastră. Cred că vorbesc în asentimentul tuturor, inclusiv al prietenilor noștri ucraineni (...)

Sunt mândră să pot să spun că românii sunt ospitalieri iar acum au arătat atâta căldură. Cred că toți cei care au creat acest proiect care ne-a reunit aici - ONG-urile, autoritățile - au făcut o treabă foarte bună într-un timp atât de scurt. Au reușit să-i implice în activități educaționale pe copii și pe mamele lor, astfel încât să uite de suferințe, dureri și probleme. Le spun ucrainenilor să conteze pe noi. Suntem prietenii voștri, dorim să facem tot ce putem pentru a vă alina suferința, cât se poate, și să vă simțiți în siguranță aici. Mulțumesc directoarei acestei școli, care a făcut un lucru extraordinar într-un timp atât de scurt", a spus, la rândul său, Carmen Iohannis.

Jill Biden a marcat ulterior momentul pe Twitter, unde a postat o secvență video în care apare alături de copiii care au asistat la eveniment.

Today in Bucharest, First Lady Carmen Iohannis and I are visiting Scoala Gimnaziala Uruguay, a Romanian school that has opened their classrooms to Ukrainian refugee students. pic.twitter.com/b4Nh1hWtBI