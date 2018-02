JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 PyeongChang. Surpriză uriașă la JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018

JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 Ediţia a XXIII-a a Jocurilor Olimpice de iarnă, găzduită de PyeongChang între 9 şi 25 februarie, a fost declarată deschisă oficial de către preşedintele Republicii Coreea, Moon Jae-in, vineri, în cadrul unei ceremonii spectaculoase. JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 Google celebrează JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 cu un logo special.



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă 2018 a debutat cu un schimb de mesaje politicoase ce părea de neconceput în urmă cu câteva săptămâni între sora liderului nord-coreean Kim Jong Un şi preşedintele Coreei de Sud, ca un simbol al Jocurilor păcii dorite de ţara organizatoare, relatează AFP.



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 O imagine fugitivă, dar un zâmbet surprins de camerele de filmat a avut loc în momentul debutului ceremoniei de deschidere, puţin după ora locală 20,00, când Kim Yo Jong, primul membru al dinastiei conducătoare a Nordului care a pus piciorul pe pământul rival după sfârşitul războiului dintre cele două Corei, în 1953, şi Moon Jae-in, preşedintele Coreei de Sud, şi-au strâns mâna. Un gest de o banalitate absolută, dar cu o importanţă extraordinară ţinând cont de situaţia geopolitică.



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 Jocurile Olimpice 2018 au devenit astfel martorele unei spectaculoase apropieri dintre cele două Corei, inamici istorici după 1953.



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 În timp ce ultimele luni au fost marcate de puternice tensiuni legate de ambiţiile nucleare şi balistice nord-coreene, ultimele săptămâni au bulversat realitatea şi au condus la participarea a 22 de sportivi nord-coreeni la Jocurile Olimpice, în afara unei delegaţii diplomatice de înalt nivel.



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 Vineri, înaintea ceremoniei de deschidere, preşedintele sud-coreean Moon Jae-in şi şeful de stat onorific al Coreei de Nord, Kim Yong Nam, au avut o întâlnire soldată cu o strângere de mână istorică înaintea ceremoniei de deschidere.



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 Într-un echilibru totuşi fragil, vicepreşedintele Statelor Unite, Mike Pence, s-a eschivat de la dineul organizat anterior ceremoniei. Conform planului de protocol, Pence ar fi trebuit să împartă aceiaşi masă cu preşedintele sud-coreean şi cu responsabilul din Nord, Kim Yong Nam. Dar un purtător de cuvânt al preşedinţiei sud-coreene a explicat că a sosit cu întârziere, "i-a salutat pe cei aşezaţi la masa de onoare şi a plecat fără să se aşeze".



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 Dar pentru spiritul olimpic va trebui să se conteze mai mult pe sportivi. Peste 2.900 de sportivi din 92 de state, naţiuni sau delegaţii, vor disputa cele 102 titluri puse în joc la şapte sporturi şi 15 discipline, patinaj (patinaj artistic, patinaj viteză şi patinaj viteză pe pistă scurtă), schi (schi alpin, schi fond, schi acrobatic, combinata nordică, sărituri cu schiurile şi snowboard), bob (bob şi skeleton), biatlon, curling, hochei pe gheaţă şi sanie, în timpul celor două săptămâni de competiţie, primul mare eveniment sportiv al anului 2018 înaintea Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, programată în această vară.



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 Momentul special aşteptat al ceremoniei a fost apariţia comună a delegaţiilor din Coreea de Nord şi de Sud, care a încheiat defilarea, pe un frig de -4 grade Celsius, în faţa a circa 35.000 de spectatori. Un contingent de animatoare nord-coreene i-a întâmpinat pe sportivi fluturând drapelul peninsulei Coreea. Delegaţia Greciei a deschis, conform tradiţiei, defilarea, care s-a desfăşurat după alfabetul coreean.



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 Anterior, ruşii, a căror ţară a fost suspendată pentru dopaj instituţionalizat, au defilat sub drapel olimpic, mai precis sportivii invitaţie de CIO şi consideraţi suficient de "curaţi". În final, ei vor fi în număr de 168 care vor putea participa la Jocuri.



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 Patinatoarea sud-coreeană Kim Yuna, campioană olimpică în 2010 şi vicecampioană olimpică în 2014, a fost cea care a aprins flacăra olimpică la PyeongChang, după ce a executat câteva figuri de patinaj artistic.



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 ''Declar deschise Jocurile Olimpice de la PyeongChang'', a afirmat preşedintele sud-coreean Moon Jae-in.



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 Preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic, germanul Thomas Bach, a spus, la rândul său: ''Ne veţi inspira toţi, pentru a trăi să pace şi armonie, în ciuda diferenţelor noastre. Astfel demonstraţi puterea unică a sportului de a uni oamenii. Un exemplu a acestei puteri de unire este defilarea comună a celor două echipe ale comitetelor olimpice naţionale ale Coreei de Sud şi Coreei de Nord. Vă mulţumim''.



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 Competiţia are loc la 30 de ani după JO de vară de la Seul, din 1988. Va fi prima ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă şi a doua a Jocurilor Olimpice organizate în Coreea de Sud. PyeongChang va fi, de asemenea, al treilea oraş asiatic care organizează Jocurile de iarnă, după Sapporo în 1972 şi Nagano în 1998, ambele din Japonia. În plus, vor fi primele Jocuri Olimpice de iarnă organizate într-un oraş-staţiune din anul 1992.



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 Sloganul competiţiei este "Pasiune. Conectare", iar mascota, Soohorang, a fost inspirată de tigrul alb, mult timp considerat un animal de pază coreean.



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 Întrecerile sportive se vor desfăşura în 13 locaţii: PyeongChang Olympic Stadium (35.000 de locuri), Alpensia Ski Jumping Centre (8.500 de locuri), Alpensia Biathlon Centre (7.500 de locuri), Alpensia Cross-Country Skiing Centre (7.500 de locuri), Olympic Sliding Centre (6.000 de locuri), Yongpyong Alpine Centre (6.000 de locuri), Jeongseon Alpine Centre (6.500 de locuri), Phoenix Snow Park (18.000 de locuri), Gangneung Hockey Centre (10.000 de locuri), Gangneung Oval (8.000 de locuri), Gangneung Ice Arena (12.000 de locuri), Gangneung Curling Centre (3.000 de locuri) şi Kwandong Hockey Centre (6.000 de locuri).



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 Sunt două Sate Olimpice, PyeongChang şi Gangneung, în care vor locui sportivii şi tehnicienii care vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă. Satul Olimpic de la PyeongChang, cu 600 spaţii de cazare dispuse în opt clădiri cu câte 15 etaje, urmează a găzdui 3.894 de sportivi şi membri ai delegaţiilor, în perioada 9-25 februarie, alţi 2.268 de sportivi paralimpici fiind aşteptaţi în perioada 8-18 martie 2018. Satul Olimpic din localitatea Gangneung va putea oferi cazare pentru 2.900 sportivi participanţi la JO din februarie. Apartamentele din incinta celor două Sate Olimpice vor fi oferite spre vânzare după luna martie 2018.



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 Din Echipa Olimpică a României pentru PyeongChang 2018 fac parte 28 de sportivi, printre care şi o rezervă, şi 27 de tehnicieni şi oficiali.



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 Biatlonistul Marius Petru Ungureanu a fost portdrapelul delegaţiei României la ceremonia de deschidere.



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 Echipa României pentru JO 2018:

Bob (8 sportivi): Maria Adela Constantin şi Andreea Grecu (bob-2), Mihai Cristian Tentea şi Nicolae Ciprian Daroczi (bob-2), Dorin Alexandru Grigore, Florin Cezar Crăciun, Levente Bartha (bob-4), Beatrice Puiu (rezervă), antrenori Paul Neagu (bob-2 - feminin), Iulian Daniel Păcioianu (bob-2 - masculin), Silviu Dan Scurtu (bob-4);



Schi alpin (2 sportivi): Alexandru George Barbu, Ania Monica Germaine Caill - antrenor Sebastian Petruş Barbu;



Patinaj viteză (o sportivă): Alexandra Ianculescu - antrenor Gregg Douglas Planert;



Schi fond (3 sportivi): Alin Florin Cioancă, Paul Constantin Pepene, Timea Lorincz - antrenori Carlo Zoller şi Constantin Daniel Borca;



Sărituri cu schiurile (o sportivă): Daniela Vasilica Haralambie - antrenor Csaba Magdo-Nemeth;



Biatlon (6 sportivi): Eva Tofalvi, Cornel Dumitru Puchianu, Nicolae Remus Faur, George Răzvan Buta, Gheorghe Iulian Pop, Marius Petru Ungureanu - antrenori Gheorghe Gîrniţă, Gheorghe Vasile, Simon Marton; masor - Cristian Marian Moşoiu; serviceman - Roland Ciprian Gerbacea;



Sanie (5 sportivi): Raluca Strămăturaru (simpu feminin), Valentin Creţu, Andrei Turea (simplu masculin), Cosmin Atodiresei, Ştefan Muşei (dublu masculin) - antrenori Eugen Teodor Radu (sanie dublu), Alexandru George Comşa (sanie simplu);



Skeleton (2 sportivi): Maria Marinela Mazilu, Dorin Dumitru Velicu - antrenor Delia Ivas.