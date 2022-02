Jurnaliştii Antena 3 în Ucraina, Cristi Popovici şi Costi Pahonţu, au fost reţinuţi de Poliţia din Liov

Totul s-a întâmplat, în această seară, după ce maşina corespondenţilor noştri a fost percheziţionată de poliţiştii din oraşul Liov, care au descoperit o dronă, moment în care poliţiştii au crezut că jurnaliştii Antena 3 sunt spioni ruşi.

Astfel, cei doi jurnalişti Antena 3 au fost reţinuţi pentru audieri la sediul Poliţiei din Liov, în timp ce în tot oraşul răsună sirenele care anunţă raiduri aeriene ale forţelor armate ruse.

După câteva zeci de minute de audieri, timp în care colegii noştri au fost verificaţi, iar documentele lor analizate, poliţiştii din Liov au înţeles că cei doi sunt reporteri români care transmit de pe frontul din Ucraina şi i-au eliberat.

"În maşina noastră, poliţiştii au văzut o dronă, pe care nu am ridicat-o niciodată de când suntem aici, şi au crezut că suntem spioni, astfel că am fost reţinuţi şi duşi la sediul Poliţiei din Liov. După ce am prezentat documentele oficiale şi acreditarea, poliţiştii au înţeles cine suntem şi ne-au eliberat", a anunţat Cristi Popovici, trimis special al Antena 3 în Ucraina.

Momentul a fost surprins de Cristi Popovici în timp ce transmitea în direct pentru podcast-ul lui Mihai Morar.

"Pentru că au găsit spioni în Kiev, care se dădeau jurnalişti şi purtau veste însemnate cu PRESS, autorităţile au devenit mai circumspecţi cu jurnaliştii, motiv pentru care, în această seară, când au văzut drona din maşina noastră, ne-au reţinut şi ne-au verificat la sânge", a explicat Cristi Popovici într-o nouă transmisiune în direct la Sinteza Zilei cu Mihai Gâdea.