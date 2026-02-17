Jurnalistul Anderson Cooper părăsește emisiunea ''60 Minutes'' de la CBS, după două decenii. Rămâne doar la CNN: „Am copii mici”

Jurnalistul Anderson Cooper a moderat emisiunea '60 Minutes' de la CBS aproape 2 decenii. Sursa foto: Hepta

Jurnalistul american Anderson Cooper părăsește cunoscuta emisiune „60 Minutes” de la postul CBS, după aproape două decenii, anunță The Guardian.

Cooper a fost corespondent al emisiunii ''60 Minutes'' în urma unui acord încheiat de CBS, deținut de Paramount Skydance, și CNN, deținut de Warner Bros Discovery, începând cu sezonul 2006-2007, potrivit paginii jurnalistului de pe site-ul CBS News.

„Timp de apoape 20 de ani am reușit să țin în echilibru slujbele de la CNN și CBS, dar acum am copii mici și vreau să petrec cât mai mult timp posibil cu ei, cât încă ei mai vor asta”, a spus Cooper într-un comunicat publicat luni.

Redactor-șef nou la CBS News

Plecarea lui Cooper este cea mai recentă a unui jurnalist de renume de la CBS News după ce Bari Weiss a preluat funcția de redactor-șef al postului în octombrie, în urma achiziției de către Paramount Skydance a companiei deținută de aceasta, The Free Press.

În ianuarie, Weiss și-a dezvăluit strategia, anunțând că va adăuga 19 noi colaboratori și că va pune accentul pe aducerea „mentalității de streaming” la postul de televiziune, care înregistrează constant audiențe mai mici decât rivalele ABC și NBC.

Bari Weiss încearcă să revitalizeze canalul de știri aflat pe poziția a treia și care a pierdut telespectatori în epoca rețelelor de socializare și a informației online.

Weiss și-a exprimat interesul pentru a-l aduce pe Cooper la CBS News cu normă întreagă ca posibil prezentator al CBS Evening News, potrivit site-ului de știri Puck news. Paramount Skydance nu a dat curs imediat unei solicitări de comentariu din partea Reuters.

Anderson Cooper e la CNN din 2001

De la lansarea la CNN a emisiunii de știri în prime-time „Anderson Cooper 360”, Cooper a relatat despre cele mai importante evenimente globale, de la ceremoniile de învestitură ale președinților SUA, convenții ale partidelor politice la atacul armat într-o școală din Newtown, Connecticut.

Anderson Cooper s-a alăturat în 2001 CNN, post pentru care a relatat despre războiul din Irak, uraganul Katrina, deversarea de petrol din Golful Mexic.

Cooper și-a reînnoit contractul cu CNN anul trecut.