Reacția ministrului Justiției în dosarul penal deschis de DNA în cazul lui Nicolae Ciucă

Alina Gorghiu, ministrul Justiţiei. Sursa foto: Facebook/ Alina Gorghiu

Alina Gorghiu, ministrul Justiţiei, a reacţionat, marţi, după ce DNA care a deschis un dosar penal pentru finanțarea din bani publici a panourilor de campanie ale lui Nicolae Ciucă. Ea a făcut apel public să nu se mai încerce „atragerea justiției în jocuri politice urăte", subliniind că instituțiile precum DNA, Parchetul General sau DIICOT sunt plătite din bani publici să îşi facă treaba.

„Citesc o anumită poveste la ceas de seară. Pentru ca cineva insistă sa mute atentia de la povestea cu Nordis

„BREAKING DNA începe ancheta penală privind panourile lui Nicolae Ciucă”

E bine să se ancheteze orice, ca e DNA, ca e Parchet General, ca e DIICOT. Că de aia sunt plătiți procurorii din bani publici. Să își facă treaba.

Cum e bine să se ancheteze tot, de la Nordis până la alte subiecte care au ridicat mari semne de întrebare în societate. Cetățenii așteaptă asta.

În cazul de față Nicolae Ionel Ciucă nu are nimic de ascuns. Credeți ca alții pot spune la fel?

Vă rog să nu mai încercați atragerea justiției în jocuri politice urate. S-au făcut multe eforturi să o extragem din acest joc practicat ani la rând", a scris Alina Gorghiu, pe Facebook.

DNA a deschis dosar penal pentru finanțarea din bani publici a panourilor de campanie ale lui Nicolae Ciucă

Procurorii DNA au început, în luna august, urmărirea penală in rem în scandalul folosirii a 2 milioane de euro din bani publici pentru cele 400 de panouri publicitare care promovau cartea lui Nicolae Ciucă, ”Un ostaș în slujba țării”.

Acuzațiile DNA sunt de spălare de bani și utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate.

„Prin ordonanta din data de 08.08.2024 s-a dispus inceperea urmãririi penale in cauzã sub aspectul sävârsirii infractiunilor de utilizarea subventiilor in alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum si utilizarea in alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice, prev. de art. 10 lit. c din Legea nr. 78/2000, si spălarea banilor, prev. de art. 49 lit. a din Legea nr. 129/2019. În interesul solutionării cauzei se impune ca Autoritatea Electorală Permanentă sã punã la dispozitie, în copie certificatã conform cu originalul, toate inscrisurile iustificative, detinute la nivelul institutiei, aferente plăților efectuate”, se arată într-o adresă a procurorilor, consultată de Antena 3 CNN.

PNL a plătit două milioane de euro pentru 400 de panouri publicitare cu imaginea lui Nicolae Ciucă și sloganul „Un ostaș în slujba țării”, panouri amplasate de-a lungul principalelor autostrăzi și drumuri naționale din România, scrie publicația Snoop.ro, care a obținut datele de la Partidul Național Liberal.

Aceste costuri, care acoperă o perioadă de trei luni de afișaj, au fost suportate din bani publici, mai precis din subvenția primită de PNL de la bugetul de stat.

Cartea lui Nicolae Ciucă nu a mai fost lansată, așa cum era pregătită, din cauza scandalului generat de informațiile despre banii publici folosiți pentru promovarea ei, de fapt pentru promovarea candidaturii la prezidențiale a președintelui PNL.

Liderii liberali au încercat să justifice folosirea celor 2 milioane de euro pentru cele 400 de panouri ca fiind ”închiriere de spațiu electoral”.