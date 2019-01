Anca Jurma şi-a anunţat motivele renunţării la şefia DNA

Anca Jurma susţine că a acceptat cu greu funcţia de procuror şef interimar al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, într-un moment în care instituţia se afla într-o situaţie dificilă.



„Astăzi este ultima zi a mandatului de 6 luni pentru care am fost delegată în funcţia de procuror şef al DNA. Am acceptat cu greu această funcţie interimară, la solicitarea conducerii Ministerului Public, într-un moment în care DNA se afla într-o situaţie dificilă. Urma ca în scurt timp să aibă loc o procedură de desemnare a procurorului şef numit, cu un mandat de trei ani. Din raţiuni care nu au depins de mine, această perioadă s-a prelungit până după încheierea celor 6 luni. În această perioadă mi-am propus să fac tot ce depinde de mine pentru ca DNA să funcţioneze bine, în ciuda climatului ostil la care instituţia a trebuit să facă faţă. Am încercat să asigur o perioadă de echilibru şi de normalitate, folosind metode democratice de conducere”, a transmis Jurma printr-un comunicat remis marţi.