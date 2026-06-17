Baroul București a fost gazda Congresului General al Federației Barourilor Europene. Președintele FBE: „Mie îmi place mult acest oraș”

Imagine de la Congresul General al Federației Barourilor Europene și președintele FBE, Michael Griem. Colaj foto: Captură Antena 3 CNN

Zeci de avocați de top, cu toții membri ai Federației Barourilor Europene (FBE), s-au reunit la București pentru a dezbate unele dintre cele mai importante subiecte privind profesia de avocat: confidențialitatea și încrederea în relația cu clientul. Mai ales în contextul unor noi reglementări care i-ar putea forța pe avocați să îi denunțe chiar pe cei pe care îi apără.

Zilele acestea, la București are loc unul dintre cele mai importante evenimente dedicate profesiei juridice la nivel european, Congresul General al Federației Barourilor. Acest eveniment, care adună în aceeași sală unii dintre cei mai buni avocați, a fost organizat cu sprijinul și sub egida Baroului București. Semnificația momentului este cu atât mai mare cu cât acest an marchează cea de-a 195-a aniversare a Baroului București.

„Este un congres important pe care îl găzduiește Baroul București. Am insistat să se țină la București datorită importanței subiectelor abordate. Cunoașterea clientului și organismele privind spălarea banilor ating valoarea supremă a avocaturii, secretul profesional. Era firesc să aflăm părerea colegilor din Europa”, a spus Aurel Ciobanu, decanul Baroului București.

Secretul profesional, obligația avocatului de confidențialitate și încrederea clientului, aflate sub presiunea unor noi reglementări, au constituit principala temă de dezbatere a acestui eveniment.

„În momentul de față, asociațiile profesionale încearcă să sporească protecția dreptului la apărare prin protejarea drepturilor avocaților. Dezbaterile care au loc vizează noua directivă AML, care instituie obligații dificile și care transferă misiunea statului în sarcina avocatului, subminând încrederea clientului”, a spus și Alexandru Păun, consilier al Baroului București.

La acest eveniment, organizat în premieră în țara noastră, a luat parte și Michael Griem, președintele Federației Barourilor Europene și avocat cu o vastă experiență în domeniul justiției.

„Organizăm anual două conferințe, de fiecare dată într-un alt oraș din Europa. Anul acesta suntem la București. Mie îmi place foarte mult acest oraș. Regulamentul elaborat de Uniunea Europeană este valabil pentru toate țările, dar avem moduri diferite de a interpreta aceste prevederi și discutăm tocmai despre cum să aplicăm aceste reguli astfel încât să protejăm și profesia noastră”, a spus Michael Griem, președintele Federației Barourilor Europene.

Congresul a avut loc în weekend și a inclus diverse sesiuni de dezbatere dedicate acestor subiecte.