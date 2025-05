Călin Georgescu va merge marţi la Parchetul General pentru a fi audiat, după ce a citat din Corneliu Zelea Codreanu la Realitatea Plus

Călin Georgescu a fost chemat marți la Parchetul General, pentru a fi audiat de procurori după ce acesta a reprodus, la Realitatea Plus, un citat din fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu, au declarat surse judiciare. Potrivit surselor, întâlnirea cu procurorii a fost stabilită pentru ora 12:00, scrie Agerpres.

Călin Georgescu va merge marţi la Parchetul General pentru a fi audiat, după ce a citat din Corneliu Zelea Codreanu la Realitatea Plus

Pe 17 mai, Călin Georgescu a participat alături de liderul AUR, George Simion, la o emisiune de la Realitatea Plus, iar la un moment dat reproduce un citat din Corneliu Zelea Codreanu.



"Eu spun asta: noi nu ne-am luptat pentru jucării, cum a spus Avram Iancu, ci pentru drepturile noastre. Și completez: că cel care se luptă chiar și singur cu o mână de viteji pentru neam și țara lui și pentru Dumnezeu nu va fi învins niciodată", a spus Călin Georgescu.



Săptămâna trecută, oficiali din Parchetul General au confirmat că se analizează dacă se impune extinderea urmării penale față de Călin Georgescu.



Fostul candidat pro-rus la alegerile prezidențiale este cercetat penal, sub control judiciar, pentru săvârșirea a șase infracțiuni, printre care și promovarea de idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.



Astfel, Georgescu este acuzat că, pe 20 octombrie 2021, într-un discurs susținut în fața unei mulțimi de protestatari la adresa restricțiilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus, organizat în Piața Universității din București, a reprodus cuvintele, gesturile și tonul mareșalului Ion Antonescu în discursul ținut de acesta din urmă la Marea Adunare Legionară din 6 octombrie 1940.



Un exemplu în acest sens este fraza rostită de Georgescu: "Prin liniște și credință, prin ordine și unire, prin muncă și iubire, cu Dumnezeu înainte", iar la încetarea discursului, el a efectuat salutul legionar/nazist.



De asemenea, Georgescu pare a-i elogia pe Corneliu Zelea Codreanu și pe mareșalul lon Antonescu și în cadrul unui interviu din iunie 2020.