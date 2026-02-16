CSM vrea ca şoferii care rămân fără permis şi contestă decizia în Instanţă să nu mai conducă până la un verdict

CSM vrea ca şoferii care rămân fără permis şi contestă decizia în Instanţă să nu mai conducă până la un verdict. Sursa foto: Gettyimages

Șoferii care rămân fără permis și contestă sancțiunea în Instanță ar putea să nu mai aibă dreptul să conducă până la o decizie definitivă. Este propunerea Consiliul Superior al Magistraturii, care susține că Instanțele sunt încărcate de mii de dosare privind permise și amenzi contravenționale, iar actuala procedură permite amânarea suspendării prin simpla depunere a unei plângeri.

Măsura s-ar putea dovedi însă catastrofală pentru șoferii care depind de mașină pentru a ajunge la muncă. Magistrații susțin că actuala procedură permite șoferilor să rămână la volan pe toată durata procesului, iar în multe cazuri contestațiile sunt depuse doar pentru a amâna suspendarea permisului.

​În prezent, simpla depunere a plângerii suspendă executarea sancțiunii. Noua variantă ar schimba această regulă: permisul ar rămâne suspendat până la o hotărâre definitivă.

"Nu e o propunere tocmai ok, având în vedere că poate nu am greşit cu nimic, însă din punctul meu de vedere ar trebui să se urgenteze termenele astea de execuţie a perioadei de, cât stăm fără permis efectiv. Adică, nu, nu sunt de acord cu aşa ceva", crede un şofer.

Instanţele, aglomerate

În fiecare zi sunt gestionate aproape 10 mii de dosare, majoritatea civile sau legate de permise și amenzi contravenționale. Avocații susțin însă că măsura ar putea duce tocmai la îngreunarea instanţelor de dosare de acest tip.

"Mai grav este în ceea ce priveşte şoferii profesionişti, întrucât aceştia sunt afectaţi atât în ceea ce priveşte locul de muncă, cât şi activitatea economică, iar în cazul în care instanţa le dă câştig de cauză, ulterior ar însemna să se adreseze din nou instanţei de judecată pentru repararea prejudiciului cauzat, ceea ce înseamnă atât costuri, cât şi timp pentru şoferi", a afirmat Claudia Moldovan, avocat.

Unii judecători susțin însă că măsura ar putea fi eficientă, dar spun că trebuie analizată în ansamblu și că sunt necesare mai multe mecanisme pentru a reduce volumul cauzelor din instanță.

"Da, este un volum foart mare de dosare, un volum în creştere, vorbim de 3 milioane şi jumtate de dosare, anul trecut, şi asta pe fondul scăderii numărului de judecători în funcţie", a afirmat Cezar Filip, judecător.

Documentele au fost trimise deja de CSM către Ministerul Justiţiei pentru iniţierea unei propuneri legislative.