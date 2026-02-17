Dan Șova scapă de condamnare în dosarul „CET Govora”, pentru că faptele s-au prescris. Decizia este definitivă

Fostul senator PSD, Dan Șova. Foto: Agerpres

Instanța supremă a admis marți un recurs în casație formulat de Dan Șova și i-a anulat fostului senator PSD condamnarea cu suspendare primită pentru trafic de influență în dosarul „CET Govora”, pe motiv că faptele s-au prescris. În iunie 2018, Dan Șova a fost condamnat la trei ani închisoare cu executare, însă el a fost eliberat din penitenciar după șase luni, pedeapsa fiindu-i anulată atunci în baza unei decizii a Curții Constituționale, care a constatat nelegalitatea constituirii completurilor de 5 judecători de la Instanța supremă, scrie Agerpres.



Ulterior, la rejudecare, el a primit o pedeapsă de patru ani închisoare cu executare la Curtea de Apel București (noiembrie 2021), pentru ca la judecarea apelului, Șova să fie condamnat, în martie 2023, de Instanța supremă la trei ani cu suspendare.



Șova a atacat această ultimă decizie printr-o cale extraordinară de atac, recursul în casație, iar Instanța supremă a decis marți încetarea procesului penal împotriva lui, pe motiv că faptele s-au prescris.



„Admite recursul în casație declarat de inculpatul Șova Dan-Coman împotriva deciziei penale nr. 90/A din data de 01 martie 2023 pronunțate de ÎCCJ, în dosarul nr. 3070/1/2021. Casează, în parte, decizia penală recurată, numai în ceea ce privește soluția de condamnare a inculpatului Șova Dan-Coman pentru infracțiunea de trafic de influență. În baza art. 448 alin. (2) lit. a) teza a II-a din Cpp, raportat la art. 438 alin. (1) pct. 8 din Cpp, reconfigurat prin Decizia nr.50/2025 a Curții Constituționale și art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Șova Dan-Coman pentru infracțiunea de trafic de influență. Anulează formele de executare emise în cauză cu privire la inculpatul Șova Dan-Coman. Menține celelalte dispoziții ale deciziei penale recurate care nu sunt contrare prezentei hotărâri. Definitivă”, este soluția dată marți de ICCJ.



Prin încetarea procesului penal, rămâne în vigoare decizia privind confiscarea sumei de 100.000 euro de la Dan Șova.



Potrivit DNA, în perioada octombrie 2011 - iulie 2014, Dan Șova a pretins sume de bani și a primit în total 100.000 de euro de la un denunțător în schimbul traficării influenței sale reale pe care o avea pe lângă Mihai Bălan, director general al CET Govora la acea vreme, astfel încât acesta din urmă să asigure încheierea unor contracte de asistență juridică cu o anumită societate de avocatură, contracte de tip abonament lunar, la o valoare de 10.000 euro pe lună.



Anchetatorii mai susțin că Mihai Bălan a produs un prejudiciu în dauna CET Govora de peste 1,3 milioane lei, suma totală decontată cu o frecvență lunară, în baza celor două contracte, concomitent cu obținerea unor foloase necuvenite, în același cuantum, de către firma de avocatură.



Conform DNA, în perioada decembrie 2011 - decembrie 2012, societatea de avocați a emis lunar către CET Govora facturi pentru activitățile de asistență juridică prestate. În aceeași perioadă, senatorul a încasat de la societatea de avocați suma totală de 60.000 de euro.



În cea de a doua perioadă contractuală, Dan Șova a încasat un comision în valoare totală de 40.000 de euro, indică procurorii. DNA menționează că cea mai mare parte a banilor primiți de Șova au fost orientați, în mod direct, către stingerea unei datorii provenite din cumpărarea de la fostul deputat Cristian Rizea a unui imobil situat în București.