Denise Rifai a fost audiată la DNA, în dosarul lui Ciprian Ciucu

Moderatoarea TV Denise Rifai, la DNA. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Moderatoarea TV Denise Rifai s-a prezentat vineri la DNA, unde a fost audiată de procurori în dosarul în care primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, este acuzat de luare de mită, informează Agerpres.

La intrare în sediul DNA, Denise Rifai a refuzat să dea declarații în fața presei.

Ciprian Ciucu este acuzat că, în timpul campaniei electorale din noiembrie - decembrie 2025, a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.

Ancheta în acest caz a pornit de la investigarea unui alt caz de corupție de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJR).

Potrivit unor articole din presa centrală, acest al doilea dosar o vizează și pe Denise Rifai, alături Odeta Nestor, fosta șefă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), considerată o apropiată a primarului Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, a fost chemat joi la audieri de procurorii DNA. Potrivit surselor Antena 3 CNN, acesta ar fi suspect într-un dosar de luare de mită. După patru ore de audieri, Ciucu a fost pus sub control judiciar de către procurori. La ieșirea de la DNA, el a declarat că dorește să își ducă la capăt mandatul de Primar al Bucureștiului, și că este nevinovat. „Știu că voi avea această tinichea de coadă”.