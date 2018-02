Dezvăluirile făcute de un martor în mai multe dosare de corupţie instrumentate de DNA Ploieşti. Ce a făcut la cererea procurorului Negulescu

Omul de afaceri Răzvan Alexe, martor în mai multe dosare de corupţie instrumentate de DNA Ploieşti, a declarat, luni, după ce a dat declaraţii procurorilor anticorupţie, că nu l-a denunţat pe Sebastian Ghiţă, însă a dat declaraţii pe care le-a „romanţat” la cererea procurorului Negulescu.

„Am fost chemat pentru a da o declaraţie în dosarul lui Vlad Cosma. Domnul Negulescu m-a presat şi pe mine, ca pe domnul Cosma. Să fac denunţuri împotriva lui Sebastian Ghiţă, a familiei Cosma, s-a dorit foarte mult arestarea lui Mircea Cosma, din aprilie 2013, când acesta a devenit vicepreşedintele PSD. În 2013, în Ploieşti era o vorbă: dacă Mircea Negulescu ia o maimuţă, îi taie coada şi o duce la Tribunal, primeşte mandat de arestare. Eu am fost prima maimuţă pe care au dus-o să o aresteze. (..) A spus aşa: ”Dragilor, s-au copt cozonacii. Şi dacă s-au copt, dacă nu vreţi la arest, la hotel în Câmpina, daţi drumul cu Sebastian Ghiţă (n.r. la denunţuri). Nu am făcut denunţuri la adresa lui Sebastian Ghiţă, am dat nişte declaraţii care au fost romanţate la cererea domnului Negulescu”, a declarat Răzvan Alexe.

Omul de afaceri Răzvan Alexe s-a prezentat, luni, la sediul DNA central unde a dat declaraţii, timp de două ore, în calitate de martor, într-un dosar de şantaj, cel mai probabil fiind vorba despre ancheta făcută publică luni de procurori, privind încercări de intimidare a anchetatorilor din Ploieşti.