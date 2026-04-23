Dinu Iancu Sălăjanu a fost pus de DNA sub control judiciar, în dosarul de corupţie în care este anchetat şi Radu Moldovan

sursa foto: Facebook / Dinu Iancu Sălăjanu

Dinu Iancu Sălăjanu, şeful PNL al Consiliului Județean Sălaj, a fost pus sub control judiciar, în urma perchezițiilor DNA, de miercuri. Până acum, în dosarul de corupție de la nivelul CJ Sălaj, au fost trei persoane plasate sub control judiciar: Mate Jozsef, Dinu Iancu Sălăjanu și Ghilea, notează Mediafax. Sălăjanu nu și-a dat demisia din funcția de șef al PNL Sălaj, așa cum a făcut, miercuri, Radu Moldovan, președintele PSD Bistrița şi șeful CJ Bistrița-Năsăud. Acesta din urmă este vizat și el de procurorii DNA, în aceeași anchetă.

În dosarul de la CJ Bistrița Năsăud, 6 persoane au fost reținute, 2 persoane au fost puse sub control judiciar, iar procurorii au aplicat sechestru pe suma de 19 milioane de lei la societatea Frasinul, mai aminteste sursa menţionată.

Ce suspectează DNA

Procurorii DNA au descins, miercuri, la 69 de adrese din Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București. S-au făcut percheziţii chiar şi în Franţa. Operaţiunile au fost organizate în trei dosare penale distincte, care au doi numitori comuni: Consiliul Judeţean Bistrița-Năsăud, condus de un PSD-ist şi Consiliul Judeţean Sălaj, cârmuit de un PNL-ist.

Cele două instituţii au încheiat contracte cu societăţi private şi, potrivit anchetatorilor, funcţionarii ar fi comis fapte de corupţie, devalizând bugetele autorităţilor publice.

„Au făcut percheziţiile de rigoare. Au luat documente, laptopul din birou”, a declarat Radu Moldovan, președintele CJ Bistrița-Năsăud. Radu Emil Moldovan şi Dinu Iancu Sălăjanu. Doi grei. Primul, un PSD-ist de 25 de ani, aflat la al patrulea mandat în fruntea CJ Bistriţa-Năsud.

Al doilea, intrat mai târziu în viaţa politică, nu mai are nevoie de vreo prezentare. Artist consacrat, Dinu Iancu Sălăjanu este preşedintele CJ Sălaj. Și este un lider important al PNL, acesta fiind membru în Biroul Executiv reprezentând Regiunea Nord-Vest.

Pe cei doi lideri PNL şi PSD i-au percheziţionat şi acasă. Iar, firmele suspectate că au derulat contracte cu miros de corupţie au fost şi ele verificate. Potrivit presei locale din Bistriţa, una dintre societăţile perchiziţionate este Frasinul SRL.