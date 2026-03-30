FACIAS contestă în instanță înghețarea pensiilor și cere aplicarea legii privind indexarea anuală

Decizia autorităților de a menține valoarea punctului de referință la 81 de lei și în 2026 este contestată în instanță de FACIAS, care acuză încălcarea legislației privind sistemul public de pensii. FACIAS solicită intervenția instanței pentru aplicarea indexării anuale, prevăzută explicit de lege.

Prin acțiunea deschisă, fundația atrage atenția asupra unei practici repetate de amânare a unor drepturi legale, solicitând instanței să oblige autoritățile să respecte cadrul legislativ în vigoare.

„Pentru milioane de pensionari români, înghețarea pentru al doilea an consecutiv a punctului de pensie reprezintă o pierdere de venit într-o perioadă în care scumpirile au redus drastic puterea de cumpărare. Valoarea punctului de referință, indicatorul în funcție de care se calculează pensiile, a fost menținută la 81 de lei în 2025 și păstrată la același nivel și pentru 2026. În același interval, rata medie a modificării prețurilor de consum a fost de 5,6% în 2024 și de 7,3% în 2025, iar inflația anuală a ajuns la 9,3% în februarie 2026.

Acest blocaj contravine art. 84 alin. (3) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, potrivit căruia valoarea punctului de referință se majorează anual, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflației și cu 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Cu toate acestea, pentru anul 2025, Guvernul a menținut valoarea punctului de referință la 81 de lei prin Ordonanța de urgență nr. 156/2024, iar pentru anul 2026, art. XXXI din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare a păstrat aceeași valoare și a amânat aplicarea indexării până în 2027”, transmite FACIAS într-un comunicat de presă.

Potrivit datelor economice recente, inflația a continuat să crească, ceea ce a diminuat semnificativ puterea de cumpărare a pensionarilor. În acest context, înghețarea pensiilor pentru al doilea an consecutiv este considerată de FACIAS un abuz administrativ, care anulează efectele unui mecanism legal menit să protejeze veniturile populației.

„În acțiunea depusă în instanță, FACIAS precizează că, după plângerea prealabilă adresată Casei Naționale de Pensii Publice, instituția a refuzat să intervină, limitându-se să invoce lipsa inițiativei legislative și să reia prevederile legii care blochează indexarea, fără să ofere o soluție reală pentru pensionarii afectați.

Prin urmare, FACIAS a arătat instanței că statul a transferat asupra pensionarilor efectele unei decizii bugetare care contrazice chiar legea sistemului public de pensii. Indexarea nu este o favoare administrativă, ci mecanismul prin care statul protejează valoarea reală a pensiei în fața inflației. În aceste condiții, FACIAS solicită aplicarea mecanismului legal de indexare și încetarea practicii prin care drepturi prevăzute expres de lege sunt suspendate succesiv prin acte fiscal-bugetare abuzive”, mai spune FACIAS.