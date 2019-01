Ovidiu Puțura, fost secretar de stat în Ministerul Justiției, a acordat un interviu în exclusivitate Bertei Popescu, unde a vorbit despre cum lucra ”sistemul” și despre condamnarea pe care a primit-o.

Fostul secretar de stat din ministerul Justiţiei Ovidiu Puţura a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare pentru dare de mită, în urmă cu aproape doi ani.



”Procurorii au spus că i-am promis altei judecătoare că voi frauda un examen la care participa băiatul acesteia. În schimb aș fi cerut un favor, să mă ajute într-un dosar civil. Condamnarea a fost pentru un pic altceva. Ofertă de foloase nepatrimoniale, lista locurilor ce urmau să fie scoase la concurs, o listă ce era publică. La Înalta Curte au considerat că nu există acea promisiune, dar comportamentul pe care l-am avut a fost considerat promisiune. Această faptă abstractă a fost considerată dare de mită. La Înalta Curte îți cunosc gândurile. Deși eu nu solicitam nimic judecătoarei, doream ceva. A fost o diferență foarte mare de tratament. Judecătoarea nu a fost suspendată, arestată, nimic. Fapta de dare de mită ale limitele de pedeapsă la jumătate față de luarea de mită. După ce s-a schimbat procurorul de caz și eu am fost condamnat, am observat că a fost trimisă în judecată și cealaltă parte” a spus Ovidiu Puțura.

Acesta a vorbit despre existența ”culoarelor” din Justiție, pentru anumite dosare care trebuiau să primească o anumită soluție.

”Culoarele din Justiție chiar existau. Un dosar care trebuia să aibă o anumită soluție mergea pe un anumit culoar. Am fost informat inclusiv de influența pe care avea să o exercite SRI asupra unor judecători. Așa am ajuns la Comisia pentru controlul SRI la Parlament, am povestit de astfel de presiuni, coordonate de la SRI de generalul Dumbravă, care ținea legătura cu anumiți judecători, pe anumite dosare” a continuat fostul secretar de stat.

Mai mult, acesta a dezvăluit că a existat o listă amplă, cu nume importante, ce conținea și soluțiile din instanță, cu mult timp înainte ca acestea să fie pronunțate.

”Eu personal aveam o listă, obținută din diverse surse, care conținea și ce pedepse vor primi. Cineva din sistemul juridic cunoaște foarte bine ce se va întâmpla în viitor. Era o listă cu nume, inclusiv pedepsele. Eram curios dacă e o invenție sau nu. Erau nouă sau zece persoane pe care le cunoșteam din spațiul public, s-a confirmat la toate. Elena Udrea, Alina Bica, Puiu Popoviciu, Rudel Obreja. Gurile rele că cel care ar fi întocmit-o ar fi fost chiar generalul Dumbravă. Erau și politicieni, pe unul dintre ei l-am văzut chiar la închisoare, fostul ministru Șova. Pe listă era și Ponta, cu achitare” a spus Puțura.

”Toți din Guvern erau ascultați pe mandate de siguranță națională sau pe un dosar creat în acest scop. Foarte mulți parlamentari erau în situația asta, în perioada 2012 - 2014” a explicat fostul secretar de stat.