Ministrul Justiției, Ana Birchall: „Vă garantez că la nivelul Ministerului nu există niciun fel de to-do list”

Ministrul Justiției, Ana Birchall, revocat din funcție, a spus, la doar o zi după scandalul din CSM, că nu există nicio foaie de parcurs primită de Ministerul Justiţiei din SUA.

'Am înființat acest grup de lucru la nivelul ministerului pentru a analiza recomandările GRECO și MCV și ale Comisiei de la Veneția. Am solicitat recomandările tuturor insitiuțiilor care au un cuvânt de spus în buna funcționare a justiției și a tuturor asociațiilor profesionale. Am centralizat aceste puncte de vedere și s-au desprins două concluzii pe care le-am prezentat. Este o analiză preliminară privind SIIJ. Așteptăm punctul de vedere al CSM și al plenului. Colaborăm instituțional cu SUA. Nu există niciun to do list.' a spus Ana Birchall.

"Pentru a înlătura orice speculație, vă garantez că la nivelul MJ nu există niciun fel de to-do list, fie cu SUA ,fie cu orice altă instituție sau stat tert", a declarat Birchall, înainte de şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD.

În cadrul şedinţei CSM de marţi, 17 septembrie, Ana Birchall a refuzat să răspundă fără echivoc dacă a primit sau nu o foaie de parcurs din partea Guvernului SUA.