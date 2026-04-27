Nou termen în dosarul în care fostul procuror Eva încearcă să scape de condamnarea pentru luare de mită

Fostul procuror Emilian Eva.

Tribunalul București a amânat, la termenul din 22 aprilie 2026, judecarea dosarului în care fostul procuror Emilian Eva a formulat o contestație la executare împotriva condamnării definitive primite în 2023 pentru luare de mită, operațiuni financiare incompatibile cu funcția și fals în declarații.

Instanța a stabilit un nou termen pentru data de 20 mai 2026, după ce a dispus efectuarea unor verificări în baza de date a Administrației Naționale a Penitenciarelor cu privire la petentul-condamnat.

Emilian Eva, cunoscut public în urma instrumentării controversatului Dosar ICA, încearcă, prin această contestație la executare, să obțină modificarea efectelor condamnării definitive pronunțate împotriva sa.

În mai 2023, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv pe Emilian Eva la 2 ani și 11 luni de închisoare cu suspendare, după ce judecătorii au stabilit că acesta a primit mită în legătură cu deciziile pe care le lua în calitate de procuror.

Prin aceeași hotărâre, fostul procuror a fost obligat la plata unei amenzi penale de 12.000 de lei, a primit un termen de supraveghere de 4 ani, a fost obligat să presteze 120 de zile de muncă în folosul comunității și i-au fost interzise unele drepturi. Instanța a dispus și confiscarea a 13 tablouri, precum și a sumelor de 18.400 de euro și 2.700 de lei.

Judecătorii au reținut că Eva a luat mită în schimbul clasării unui dosar de corupție, că a efectuat operațiuni de comerț incompatibile cu funcția de magistrat și că a comis fals în declarația de avere. În urma condamnării penale, Emilian Eva a fost exclus din magistratură în iulie 2023.

Contestația la executare a fost depusă de Eva în noiembrie 2025, la Tribunalul București. Fostul procuror a susținut că, în urma unei hotărâri prealabile pronunțate de Înalta Curte în septembrie 2025, una dintre faptele pentru care a fost condamnat — operațiuni financiare sau acte de comerț incompatibile cu funcția — nu ar mai întruni elementele constitutive ale infracțiunii.

Eva a cerut, printre altele, înlăturarea pedepsei aplicate pentru acea infracțiune, recalcularea pedepsei rezultante, reindividualizarea termenului de supraveghere, revocarea confiscării speciale și restituirea unor bunuri confiscate. De asemenea, el a invocat și o excepție de neconstituționalitate.

În ianuarie 2026, Tribunalul București a respins contestația ca neîntemeiată și l-a obligat pe Eva la plata a 600 de lei cheltuieli judiciare. Instanța a apreciat atunci că fostul procuror încearcă, de fapt, să rediscute fondul condamnării definitive sub forma unei contestații la executare.

Ulterior, Curtea de Apel București a admis contestația lui Eva pentru un viciu procedural. Curtea a constatat că la judecarea cauzei de la Tribunal participase un procuror de la DNA, deși trebuia să participe un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Din acest motiv, sentința a fost desființată integral, iar dosarul a fost trimis înapoi la Tribunalul București pentru rejudecare.

Curtea de Apel nu s-a pronunțat asupra argumentelor de fond invocate de Emilian Eva, ci doar asupra problemei de procedură. Totodată, CAB a stabilit că Tribunalul va trebui să se pronunțe și asupra excepției de neconstituționalitate ridicate de fostul procuror.

Noul termen în dosar este stabilit pentru 20 mai 2026.