Directoarea unei şcoli din judeţul Buzău, plasată în arest la domiciliu pentru luare de mită: Inculpata a fost prinsă în flagrant

Iniţial, directoarea instituţiei de învăţământ a fost reţinută pentru 24 ore. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Directoarea unei şcoli gimnaziale din judeţul Buzău a fost plasată în arest la domiciliu, fiind acuzată că a primit mită de la un martor cu care instituţia de învăţământ încheiase anterior două contracte de achiziţii publice în valoare totală de peste 50.000 de lei, potrivit Agerpres. Poliţiştii au organizat un flagrant, iar aceasta a fost surprinsă în timp ce primea suma de 10.000 de lei drept mită. Potrivit anchetatorilor, ea ceruse de la aceeași persoană 2.000 de euro în urmă cu două luni.

Miercuri, oamenii legii au organizat un flagrant, în urma căruia inculpata a fost prinsă. Conform anchetatorilor, persoana vizată de anchetă ar fi primit în urmă cu două zile suma de 10.000 de lei, după ce solicitase în luna aprilie 2.000 de euro.

"În data de 10.06.2026 procurorul specializat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IPJ Buzău, Serviciul de Investigaţii Criminale au organizat şi prins în flagrant pe inculpata (...), director al Şcolii Gimnaziale (...) din comuna (...), judeţul Buzău, în timp ce primea suma de 10.000 lei cu titlu de mită de la martorul (...).

(...), anterior, la data de 18.04.2026, solicitase de la aceeaşi persoană suma de 2.000 euro, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a faptului că în cursul lunii decembrie 2025, aceasta a încheiat cu martorul două contracte de achiziţii publice având o valoare totală de 50.100 lei", a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, vineri, într-un comunicat.

Potrivit procurorilor, directoarea instituţiei de învăţământ este cercetată pentru infracţiunea de luare de mită, fiind, iniţial, reţinută pentru 24 ore.

"La data de 11.06.2026 procurorul specializat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău a solicitat Tribunalului Buzău luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpata (...), instanţa de judecată dispunând măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 zile", a mai precizat sursa citată.