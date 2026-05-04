O judecătorie din România a rămas fără judecători. Ultimul magistrat s-a îmbolnăvit

O judecătorie din țară și-a suspendat activitatea astăzi, după ce și al doilea magistrat definitiv s-a îmbolnăvit. Este vorba despre Judecătoria Urziceni, unde, în mod normal, activează patru magistrați: doi stagiari și doi definitivi. Însă, pentru că judecătorii stagiari au atribuții limitate, la Urziceni nu mai pot fi emise mandate de arestare sau ordine de protecție, iar dosarele magistraților definitivi nu pot fi preluate de aceștia.

O realitate periculoasă, pentru că de azi la Judecătoria Urziceni sunt doar doi magistraţi stagiari, care au atribuţii limitate. Nu pot judeca ordine de protecţie, nu pot emite mandate de arestare preventivă şi nici nu pot prelua şedinţele judecătorilor definitivi. Ceilalţi doi judecători definitivi sunt în concediu medical. Unul dintre ei s-a îmbolnăvit astăzi. Şedinţa cu cele 168 de dosare a fost amânată.

Reporter: „Funcţionează în acest moment Judecătoria Urziceni?”

Alin Ene, judecător, membru CSM: „La momentul la care vorbim, judecătoria este blocată. Cel puţin pentru ziua de astăzi nu există nicio soluţie. Începând de mâine a fost găsită o doamnă judecătoare de la o altă instanţă de acord să se delege pentru 3 zile acolo”.

Şi după cele 3 zile... nimeni nu ştie. Şi nu e singura instanţă din ţară care funcţionează pe avarie. Motivele principale sunt tăierea diurnelor şi blocarea concursurilor de admitere în magistratură.

„Cei care au puterea de decizie în deblocarea acestor concursuri să conştientizeze că cetăţenii, astăzi din judeţul Caraş Severin, dar se pregătesc cetăţenii din judeţul Galaţi, cetăţenii din judeţul Hunedoara... sunt iată nişte judeţe în care, în curând, accesul la justiţie va fi absolut o iluzie.

Putem să închidem instanţele şi să considerăm că justiţia nu mai există”, a declarat Mihaela Laura-Radu, judecător, membru CSM.

La judecătoria Strehaia este un singur judecător. Unul singur care judecă şi civil şi penal, de luni până duminică, 24 de ore din 24, fără sărbători, fără concediu.

„Avem un singur judecător deja de câteva luni, de la începutul anului, de când au fost tăiate diurnele de către guvernul Bolojan, pentru că nimeni nu şi-a mai dat acordul să fie delegat. Noi ocupam aceste instanţe prin delegare sau detaşare”, a mai adăugat Alin Ene, judecător.

Anul trecut, judecătorii din toată ţara au gestionat 3,6 milioane de dosare, un judecător pronunţând în medie 547 de hotărâri, cu un deficit de personal de 15 la sută. 849 de judecători lipsesc din toate instanţele din ţară.