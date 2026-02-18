Pe ce criterii sunt numiți șefii serviciilor secrete: cazul „executantului” Florian Coldea

Florian Coldea, în mai 2024 | Sursă foto: Hepta

Florian Coldea a fost cea mai influentă figură din serviciile secrete românești în timpul mandatelor lui Traian Băsescu. În noua sa carte, „Singur împotriva tuturor”, Mugur Ciuvică îi face un portret dur fostului prim-adjunct al directorului SRI.

Ascensiunea lui Coldea nu a fost întâmplătoare, afirmă autorul, care spune că acesta s-a potrivit perfect profilului de „executant” pe care îl căuta președintele Băsescu .

„În 27 iulie 2005, Traian Băsescu îl numește pe Florian Coldea în funcția de prim adjunct al directorului Serviciului Român de Informații. Coldea, care corespunde perfect profilului de executant pe care îl caută Băsescu - servil, mediocru și plin de ambiție - avea să fie folosit ca pilon principal al subordonării justiției.

Florian Coldea s-a născut în 21 septembrie 1971 în localitatea Târnova din județul Arad. După absolvirea Liceului Industrial nr. 11 din Arad, la seral, prima sa tentativă de a obține o diplomă universitară este la Institutul Politehnic din Timișoara. Rămâne repetent încă din primul an de facultate, iar apoi renunță cu totul la inginerie.

Florian Coldea ajunge, ulterior, în SRI datorită unei rude influente: fostul ofițer al Securității comuniste Dan Gheorghe. Dan Gheorghe a absolvit şcoala de Ofiţeri a Ministerului de Interne în 1969, fiind imediat încadrat în Securitate, în UM 0800 Bucureşti. În decembrie 1989, maiorul Dan Gheorghe era locţiitor cu probleme informative al şefului USLA (Unitatea Specială de Luptă Antiteroristă). După înfiinţarea SRI, în martie 1990, Virgil Măgureanu l-a recuperat pe Gheorghe, numindu-l şef al Brigăzii antiteroriste din cadrul SRI.

În 1992, Dan Gheorghe a trecut pe o funcție de conducere la SIE, iar în 1993, a fost numit şeful UM 0215, serviciul secret al Ministerului de Interne, funcţie pe care a deţinut-o până în martie 1997. În perioada în care a fost condusă de Dan Gheorghe, UM 0215 a fost implicată în mari scandaluri de corupţie (afacerea Jimbolia, decapitalizarea Bancorex etc.). De altfel, Dan Gheorghe a fost unul dintre beneficiarii creditelor preferenţiale care au dus la în cele din urmă la falimentarea Bancorex.

Scos din serviciile secrete și trecut în rezervă de Președintele Emil Constantinescu în 1997, Dan Gheorghe a fost reactivat în martie 2001, la puțin timp de la revenirea lui Ion Iliescu în funcția de Președinte. La sfârşitul anului 2001, Dan Gheorghe a fost numit în fruntea Departamentului de Securitate al Aeroportului Otopeni, iar în 2003, a fost promovat director adjunct al serviciului secret al Ministerului Justiţiei - Serviciul Independent de Protecţie şi Anticorupţie (SIPA). A fost schimbat în martie 2005, devenind director general al SC NIRO '95 Impex SA, firma unui asociat al Elenei Udrea, Nicolae Dumitru, zis Niro”, scrie Mugur Ciuvică.



La „umbra” acestui Dan Gheorghe și-a clădit cariera Florian Coldea.

„Florian Coldea absolvă în 1996 Facultatea de Psihosociologie din cadrul Academiei Naţionale de Informaţii, pepiniera Serviciului Român de Informații. În 2005, la momentul numirii în funcţia de prim adjunct, Coldea este locotenent-colonel în cadrul Inspectoratului pentru Prevenirea şi Combaterea Terorismului din Serviciul Român de Informaţii (Brigada antitero a SRI). La conducerea brigăzii se află în acel moment generalul Ion Ștefănuț, un apropiat al lui Dan Gheorghe.

Băsescu avea să-i asigure lui Coldea o promovare spectaculoasă. Florian Coldea a fost avansat la gradul de colonel în 2006 și a fost făcut general de brigadă în 2008. Băsescu îl avansează apoi la gradul de general-maior, în 2012, și la cel de general-locotenent în 2014.

Deși nu a fost niciodată director plin al serviciului, Florian Coldea este cel care a condus de facto SRI în timpul mandatelor lui Traian Băsescu”, mai spune Mugur Ciuvică.

Astăzi, numirile în fruntea celor mai importante servicii secrete din România întârzie, iar președinte Nicușor Dan a anunțat, recent, că propunerile sale vor veni după finalizarea discuțiilor cu partidele politice, pentru a se asigura că acestea vor trece de votul Parlamentului.

„E o decizie comună a președintelui și a parlamentului și un dialog care a fost întrerupt tot timpul de tot felul de alte evenimente. Se va întâmpla relativ curând”, a spus președintele Nicușor Dan, la Radio România Actualități.

Reamintim că Florian Coldea este trimis în judecată pentru trafic de influență, în „dosarul generalilor”. Este acuzat că a promis intervenții în justiție contra unor sume de ordinul a sute de mii de euro.