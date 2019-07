Răsturnare de situație în cazul Alexandrei, fata care ar fi fost ucisă bestial în Caracal. Gheorghe Dincă le-a spus asta procurorilor

Principalul suspect în cazul uciderii Alexandrei Mâceșanu, fata de 15 ani din Caracal, mecanicul Gheorghe Dincă, neagă că ar fi omorât-o pe tânără. În fața anchetatorilor, Dincă a susținut că nu a cunoiscut-o pe Alexandra, susțin surse apropiate anchetei.

"Nu recunosc faptele pentru care sunt cercetat. Mi s-a prezentat fotografia numitei Măceșanu Alexandra Mihaela și declar că nu o cunosc. Nu am văzut-o niciodată. Nu am transportat-o niciodată pe aceasta cu autoturismul. Dețin un autoturism marca Renault Megane cu număr de înmatriculare ..., de aproximativ doi ani de zile. Joi, în data de 25.04.2019, la ora 07.30 am fost în oraș, la piață, cu autoturismul și am cumpărat niște roșii. M-am apucat de lucru apoi, dezmembrare de motoare, piese și utilizarea cuprului și aluminiului obținut pentru vânzare. Le-am încărcat în saci și în camioneta marca Fiat 4x4 . Asta a durat până la ora 21.00-22.00. Am dat foc la niște haine ca să mă protejez de țânțari. Le-am lăsat fumegând. Cred că în jur de ora 20.00 am făcut focul. Nu știu dacă i-am deranjat pe vecini. Și ei fac fum în curte.

Nu am mai plecat cu mașina de acasă", ar fi spus Dincă.