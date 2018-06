Tudorel Toader, despre decizia pe care preşedintele Iohannis o va lua în legătură cu revocarea Codruţei Kovesi: Am înţeles că va citi până va înţelege

Foto: captură Antena 3

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, dimineaţă, referitor la decizia pe care preşedintele o va lua în legătură cu revocarea Laurei Codruţa Kovesi, că a înţeles că preşedintele va citi „până va înţelege”, exprimându-şi convingerea că şeful statului îşi va îndeplini obligaţiile.

„Eu am declarat în nenumărate rânduri, chiar dacă în spaţiul public, din considerente diferite, au apărut şi alte afirmaţii. Decizia produce efecte juridice, ca orice decizie, obligaţie în cazul acesta, de la momentul publicării în Monitorul Oficial al României. Nu avem un termen. Am înţeles că domnia sa va citi, am înţeles că domnia sa va citi până va înţelege, iar eu exprim aceeaşi convingere, că-şi va îndeplini obligaţiile. Nu (a fost o ironie - n.r.), să înţelegeţi că doar am repetat ceea ce domnia sa a afirmat. Preferabil să întrebaţi pe domnul preşedinte (dacă încalcă legea -n.r.)”, a declarat Tudorel Toader.