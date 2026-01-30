La 7 zile după crima din Cenei, trei copii au căutat și ei pe cineva pe care să-l ucidă. Au găsit un taximetrist și l-au înjunghiat

Trei copii au pus la cale un plan diabolic. Foto: Getty Images

Adolescenţii acuzaţi că au înjunghiat un taximetrist în Mureş au planificat totul. Procurorii spun că nu s-au urcat pur şi simplu în taximetru şi s-au certat cu victima. Planul lor a fost acela de a ucide. Cu alte cuvinte, au pornit la vânătoare, au identificat un taximetrist, s-au urcat în maşină şi au vrut să-l omoare ca să-i ia autoturismul şi toate bunurile. 13, 15 şi 16 ani. Cel de 13 ani este acasă, nu răspunde penal. Un plan diabolic aproape tras la indigo cu tragedia de la Cenei.

Copilul de 13 ani acuzat că l-a ucis pe Mario a fost luat de DGASPC din familie. Băieţii arestaţi pentru asasinarea lui Mario şi-au retras în faţa judecătorilor de la Curtea de Apel Timişoara contestaţia formulată după emiterea mandatului de arestare preventivă. Le este frică să se întoarcă în comuna Cenei după ce au văzut răscoala localnicilor.

Vă avertizăm, urmează imagini şi informaţii cu un puternic impact emoţional!

Un plan diabolic

La 300 de kilometri distanţă de Cenei, lângă Târgu Mureş, alţi trei copii aflaţi într-un centru de plasament al DGASPC Mureş au pus la cale un alt plan diabolic.



„Cei trei minori au decis, pe baza unui plan anterior bine stabilit, a acționa asupra unei persoane de sex masculin pe care au ales-o din stația de taxiuri cu intenția de a-i sustrage autoturismul și toate bunurile de valoare pe care acesta le-ar avea asupra sa”, a spus Alma Maria Dundev, purtătoarea de cuvânt a Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș.

„Al treilea făptuitor, să zic așa, având vârsta de 13 ani, nu răspunde penal, drept pentru care el a fost din nou întors la casa de tip familial”, a adăugat Doru Constantin, purtător de cuvânt DGASPC Mureș.



Antena 3 CNN l-a contactat pe taximetristul atacat cu sânge rece. „M-au înjunghiat în nas”, a spus bărbatul. Acesta a reușit să iasă din mașină și să sune la 112. Copiii s-au îndepărtat de el, dar nu au fugit, au continuat să-l urmărească. „Urlam și de durere și de necaz”, și-a amintit bărbatul.

„Am luat telefonul și eu am sunat (la 112 n.red). Eu urlam foarte tare și unul dintre ei a mai și aruncat cu o piatră”, a mai spus taximetristul atacat.



Compania de taxi vrea să ia acum măsuri ca să îi protejeze pe șoferi.



„O să montăm în fiecare autoturism care e autorizat taxi camere de luat vederi interior-exterior. Asta ar fi una din măsuri și să vedem cum, dacă vom ajunge să montăm ziduri despărțitoare între conducătorul auto și clienți”, a explicat Ionel Chirița, proprietarul firmei de taxi.



Cei doi adolescenţi de Mureş au fost şi ei arestaţi pentru tentativă de omor.

Răsturnare de situație la Cenei

Deşi iniţial ceruseră arest la domiciliu, astăzi s-au răzgândit. Adolescenţii arestaţi după asasinarea lui Mario şi părinţii acestora au cerut în faţa instanţei de judecată să rămână în arest. De frică. Le e teamă să se întoarcă acasă, acolo unde o comună întreagă este revoltată.

„Inculpaţii împreună cu părinţii lor au hotărât că cea mai bună soluție la acest moment și practic și cea mai responsabilă hotărâre având în vedere atitudinea de care au dat dovată până acum a fost aceea de a-și retrage contestația formulată”, a explicat Claudia Cândea, avocata celor doi adolescenți.

La zece zile distanţă de la găsirea cadavrului lui Mario, DGASPC Timiş l-a luat în regim de urgenţă pe copilul de 13 ani, pentru că părinţii nu au respectat obligaţiile impuse de DGASPC.



„Am insistat ca mama să meargă cu copilul ca să i se facă toate evaluările medicale necesare și dânsa nu a fost de acord. Nu a intrat la cursurile școlii online. În prezent drepturile părintești sunt suspendate”, a explicat Smaranda Marcu, purtătoarea de cuvânt a DGASPC Timiș.



Aceeaşi mamă a fost audiată de anchetatori. A declarat că a văzut sângele din casă şi din curte, dar că fiul ei i-ar fi spus că provine de la o găină. Potrivit anchetatorilor din Timiş, băiatul de 13 ani ar fi fost creierul atacului.

Bunica paternă, cea în casa căreia a fost căutat de localnicii revoltaţi, a vorbit într-un interviu la Antena Stars despre crimă. Aceasta susține că nepotul ei i-ar fi spus că tânărul ucis îl „teroriza”.

„'Buni pe mine ma teroriza, mă înjura, mă bătea'. Și îi zic 'nu ai fost să îi spui mamei lui?'. 'Ba da, zice am fost, și nu a luat nicio măsură'”, a spus femeia.