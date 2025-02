Laura Vicol, agresivă cu jurnaliștii la Curtea de Apel: „Mințiți cu nerușinare. Nu am văzut atâția bani în viața mea”

Soții Laura Vicol Ciorbă și Vladimir Ciorbă. Sursa foto: Inquam Photos/ George Călin

Laura Vicol, fost deputat PSD, a declarat miercuri, înainte ca magistrații să decidă dacă ea și Vladimir Ciorbă, soțul său, vor fi arestați pentru 30 de zile în dosarul Nordis, că „niciodată nu va fugi, indiferent de ce va fi” și că nu a văzut niciodată atâția bani. Aceasta a fost agresivă cu jurnaliștii: „Nu s-au ridicat atâția bani, Doamne ferește. Mințiți cu nerușinare. Ne vedem în instanță”.

„Toată lumea mi-a pus etichetă de Nordis. Am făcut multe plângeri. O să vedeți ce se întâmplă. Mințiți cu nerușinare. Ne vedem în instanță. Niciodată n-o să fug și întotdeauna voi sta aici. Am copiii aici. Sunt copii la școală. Sunt doi copii minori care au rămas cu mama mea de 71 de ani.

Nu am văzut atâția bani în viața mea. Nu s-au ridicat atâția bani, Doamne ferește. Ce am văzut în presă... Mă rog, ce am apucat să văd în presă, pentru că primul lucru pe care l-am făcut atunci când am ajuns acasă a fost să-mi iau copiii. După 20 de ani de avocatură, am sperat că dacă intru în politică pot să schimb ceva. Prietenii cu siguranță mi i-am ales greșit.

De asemenea, Laura Vicol le-a transmis un mesaj clienților Nordis.

„Pentru clienții Nordis, că nu sunt păgubiți, de luni, dacă nu știau sau cei care trebuiau să primească mail-ul, și cu siguranță pot confirma, că de luni trebuia să înceapă predarea apartamentelor celor 700 de proprietari.

Nu s-a putut face acest lucru pentru că la DIICOT s-au ridicat calculatoarele firmei, absolut tot, totul este blocat în acest moment. Eu vă zic doar un lucru: s-a apăsat pe un buton plătiți la străini. Deschideți robinetul de apă, plătiți la străini”, a mai declarat Laura Vicol.

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost lăsaţi liberi după prima noapte în arest. Aproape de miezul nopţii, judecătorii i-au lăsat pe cei doi să plece acasă, pentru că ordonanța de reținere a expirat.

Instanţa a rămas însă în pronunţare, iar magistraţii urmează să decidă astăzi dacă îi arestează. Vladimir Ciorbă a făcut declarații marți noapte despre ”un val” care a pornit împotriva Nordis încă de anul trecut și căruia i-”a făcut față doi ani”. „100% fiecare client Nordis care are Sinaia, Brașov, Mamaia își va primi apartamentul”, a spus el.

Acuzaţiile din dosar sunt de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

În urma percheziţiilor efectuate luni au fost identificate şi ridicate peste 50 de sisteme informatice şi dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri şi hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro şi alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii şi genţi ce poartă însemnele unor mărci cunoscute).

