Legea care a deschis porţile puşcăriilor produce efecte şi după abrogare

Legea recursului compensatoriu, care a eliberat peste 20.000 de infractori, va fi abrogată fie de Parlament printr-o altă lege, fie de Guvern prin angajarea răspunderii. Deşi îngropată, mica graţiere va mai produce efecte pe viitor: deţinuţii aflaţi acum după gratii vor beneficia în continuare de clemenţa statului

La presiunea societăţii, Guvernul Orban se pregăteşte să abroge Legea recursului compensatoriu prin angajarea răspunderii în faţa Parlamentului. Ce presupune procedura? Opoziţia - PSD şi ProRomânia - pot depune moţiune de cenzură în termen de trei zile. Dacă moţiunea trece, Guvernul Orban e demis. Dacă nu, legea pentru abrogarea recursului compensatoriu se consideră adoptată şi merge la Cotroceni pentru promulgare.

Practic, angajarea răspunderii e o procedură rapidă, fără dezbateri, de a promova un proiect legislativ. „Dacă nu le convine celor de la PSD, să depună moţiune de cenzură“, a îndemnat Ludovic Orban. PNL are o majoritate extrem de fragilă: doar 7-8 voturi peste limită. Însă nici PSD nu are puterea de a trânti acum Guvernul PNL, în contextul înfrângerii ruşinoase de la prezidenţiale. Aşadar, Guvernul Orban are şanse mici să fie dat jos prin moţiune de cenzură.

