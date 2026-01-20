Legea care ar putea salva vieți, considerată „document inutil” de Ministerul Transporturilor. Adoptată în 2022, dar neimplementată

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

O lege care ar putea salva mii de vieți rămâne încă un document inutil pe masa Ministerului Transporturilor. FACIAS a deschis proces împotriva instituției, acuzând că timp de patru ani nu a pus în aplicare legislația privind conducerea defensivă, o reglementare adoptată în 2022, dar niciodată implementată. În timp ce România rămâne una dintre cele mai periculoase țări ale Europei pe drumuri, cu trei morți zilnic din cauza accidentelor rutiere, ministerul susţine că normele sunt într-un "proiect" și așteaptă să se încheie procedurile interne.

Mii de oameni mor anual pe şoselele din România. Ţara nostră este în topul european atunci când vorbim de numărul de vieţi pierdute în accidente rutiere.

„În cursul anului 2025 au fost înregistrate 3 mii de accdente cu 1.000 de decese şi 3.000 de oameni răniți. Comparativ cu 2024 au fost inregistrate cu 285 mai putine accidente. Principalele cauze ale accidentelor sunt trecerea neregulamentră a pietonilor, neadaptarea vitezei şi neacordarea priorității de trecere a vehiculelor”, spune comisarul-șef Octavian Dan, purtător de cuvânt IGPR.





Legea nr. 20/2022 a completat Ordonanţa de Urgenţă 195/2002 și a introdus în legislație conceptul de „conducere auto defensivă”, definită ca „pregătire specială a șoferilor pentru prevenirea accidentelor rutiere”. Deși actul normativ este în vigoare din 19 ianuarie 2022, normele de aplicare nu au fost finalizate, ceea ce face ca prevederile să rămână, în practică, nefuncționale.

„Prevede o decontare a cursurilor respective de către cei care doresc să facă cursul, nu obligatoriu, doar cei care doresc. Ce ar aduce această lege? Ar aduce o mai bună pregătire a şoferilor din România, în paralel cu dezvoltarea unei reţele de furnizori de cursuri”, a spus Titi Aur, specialist în conducere defensivă.



Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului a cerut ministerului transporturilor să explice de ce durează de 4 ani de zile emiterea actului. Răspunsul este unul halucinant: „punerea în aplicare a legii presupune un mecanism complex şi trebuie consultate şi alte ministere, iar iniţiatorul trebuie să o reanalizeze pentru a găsi o soluţie clară în ceea ce priveşte plata şi mai ales deducerea costurilor pentru aceste cursuri”.



În acest caz, Fundația a decis să dea în judecată Ministerului Transporturilor, solicitând instanței să oblige instituția la emiterea normelor necesare în cel mai scurt timp posibil.