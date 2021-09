Leo de la Strehaia, condamnat definitiv pentru evaziune fiscală

Leo de la Strehaia este acuzat de „săvârşirea infracţiunii de tentativă la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat”, se precizează în minuta Curții de Apel București, potrivit DC News.

Mama, fratele vitreg și vărul, condamnați în același dosar

Mama lui Leo de la Strehaia, Maria Mihai, a fost condamnată în același dosar la doi ani de închisoare cu executare în regim de detenţie "pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tentativă la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat."

În același dosar mai sunt condamnați la închisoare și fratele său vitreg, Ioan Mihai, și vărul său, Gheorghe Gheorghe, „pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tentativă la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat."

Un alt inculpat, Dumitra Ionuț, a fost condamnat la doi ani de închisoare, cu executare în regim de detenţie.

Leo de la Strehaia mai are și alte pedepse de executat. A fost condamnat la un an și jumătate de închisoare pentru înșelăciune într-un alt dosar penal, iar fiul lui, la un an și două luni de închisoare cu suspendare. Decizia nu este definitivă.



Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal