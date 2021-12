Lidia Fecioru, despre aparițiile stranii din casa unei femei din Bacău: ”Sunt suflete care ne avertizează ceva”

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru spune că astfel de apariții stranii sunt o obișnuință și, de cele mai multe ori, prevestesc un eveniment.

„De când e lumea și pământul există astfel de fenomene, iar la noi în țară au fost prima dată în 1927, undeva în Botoșani, într-un sat Talpa, unde a existat o femeie care le putea vedea. Lucrurile astea n-o să le explice nimeni niciodată. Sunt apariții ale unor suflete care ne avertizează de ceva, vor să ne arate că există ceva. De obicei nu fac rău, dar s-a mai întâmplat să facă scurtcircuit un frigider, un televizor, să ia foc o priză. Este ca un halou de energie și poate crea tot felul de probleme. Nu au ce să facă rău. De obicei se face câte o pomană în numele celor care au murit fără lumină, în morți tragice.”, a explicat Lidia Fecioru.

Lăcrămioara Tutuianu susține că aparițiile sunt "spirite bune".

„Am avut viaţa asta chinuită. Am o fată de 33 de ani, care nu merge, nu vorbește. Am un nepoţel care are autism, probleme. Soțul are 85 de ani și e cum e", povesteşte femeia din Bacău.

Ea a muncit toată viaţa. A făcut tone şi tone de mâncare şi a cărat cazane întregi cu sarmale sau colivă. E bucătăreasă şi deţine un catering în comuna Sascut din judeţul Bacău. Are chiar şi un canal de youtube cu reţete.

Acum, femeia spune că ar fi vizitată de nişte vizitatori neobişnuiţi.

„Pentru primă dată când am observat că am niște vizitatori plăcuţi mie, eu aşa am considerat şi consider, a fost anul trecut, pe 24 decembrie 2020.

Am simţit o briză de vânticel plăcut, deşi afară era senin, era frumos. Uitându-mă pe camerele de supraveghere am observat un lucru neobişnuit. Pe scări sus erau trei persoane. O femeie, un bărbat și un copilaş", spune băcăuanca.

Totuşi, Lăcrămioara precizează că a văzut aparițiile numai pe camera de supraveghere, nu şi în realitate. În aceeaşi zi, fix acum un an, băcăuanca spune că şi-a revăzut tatăl mort de nouă ani.



