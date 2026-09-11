Liniile 63 şi 385 ale STB vor merge pe trasee modificate vineri. Liniile 385 şi N101 vor fi deviate în zona Pieţei Unirii în weekend

Patru linii de transport în comun vor circula pe trasee diferite. Sursa foto: Facebook/STB

Liniile 63 şi 385 vor funcţiona pe trasee modificate vineri, între orele 9:00-11:00, ca urmare a restricţionării traficului rutier pe Calea 13 Septembrie, unde au loc acvităţi comemorative pentru "Ziua Pompierilor din România", a anunţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI). Totodată, liniile 385 şi N101 vor fi deviate în zona Pieţei Unirii în weekend.



Linia de troleibuze 63 va funcţiona pe traseul de bază între capătul de linie "Pod Izvor" şi intersecţia Bd. Libertăţii/Calea 13 Septembrie, apoi pe un traseu modificat, pe sensul spre terminalul "Master", pe Bd. Libertăţii, Piaţa Regina Maria, Bd. George Coşbuc, Bd. Tudor Vladimirescu, Şos. Panduri, revenind apoi pe traseul de bază. Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.



Linia de autobuze 385 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Piaţa Sf. Vineri" şi intersecţia Bd. Libertăţii/Bd. Naţiunile Unite, apoi pe un traseu modificat, pe sensul spre capătul de linie "Valea Oltului", pe Bd. Libertăţii, Piaţa Regina Maria, Bd. George Coşbuc, Bd. Tudor Vladimirescu, Calea 13 Septembrie, revenind apoi pe traseul de bază. Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Liniile 385 şi N101 vor fi deviate în zona Pieţei Unirii în weekend

Liniile de autobuz 385 şi N101 vor circula pe trasee modificate de vineri, 11 septembrie, ora 22:00, până duminică, 13 septembrie, ora 14:00, ca urmare a restricţiilor de trafic instituite în zona Pieţei Constituţiei şi pe Bulevardul Unirii pentru desfăşurarea evenimentului "Masa care uneşte 2026", informează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI).



Potrivit sursei citate, pe sensul spre "Piaţa Sf. Vineri", autobuzele liniei 385 vor circula pe traseul de bază de la terminalul "Valea Oltului" până la intersecţia Bd. Libertăţii/Bd. Unirii (Piaţa Constituţiei), apoi pe Bd. Libertăţii, Bd. Regina Maria, Piaţa Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. IC Brătianu, Bd. Corneliu Coposu şi Str. Sf. Vineri, până la staţia "Piaţa Sf. Vineri"



Pe sensul spre "Valea Oltului", autobuzele liniei 385 vor circula pe traseul obişnuit, fără modificări.



Linia de noapte N101 va funcţiona, în nopţile de 11/12 septembrie şi 12/13 septembrie, pe traseul de bază între terminalul "Valea Oltului" şi intersecţia Calea 13 Septembrie/Bd. Libertăţii, apoi pe un traseu modificat, în ambele sensuri, pe Bd. Libertăţii, Bd. Regina Maria şi rond Piaţa Unirii.