Lista spitalelor din București care vor asigura asistența medicală de urgență pe 1 mai

<1 minut de citit Publicat la 16:41 28 Apr 2026 Modificat la 16:41 28 Apr 2026

Spitalul Clinic de Urgență Floreasca. Foto: Agerpres

Nouă spitale pentru adulți și copii, precum și Serviciul de Ambulanță București - Ilfov vor asigura asistența medicală de urgență vineri, de 1 mai, a anunțat Direcția de Sănătate Publică București, potrivit Agerpres.

Serviciul de Ambulanță al Municipiului București va avea un program normal de lucru, cu mențiunea că, în această perioadă, va asigura eliberarea de certificate constatatoare de deces în întreaga Capitală. Solicitările populației vor fi preluate la 112.

Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București va asigura un serviciu de gardă permanent la numerele de telefon 0747.165.471 și 0722.659.492.

Lista spitalelor care vor asigura asistența medicală de urgență pe 1 mai

Spitalul Clinic de Urgență București Floreasca - tel: 021/599.23.00

Spitalul Clinic de Urgență Universitar - tel: 021.318.05.23 și 021.601.24.00

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon” - tel: 021/255.40.99

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” - tel: 021/334.51.90

Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” - tel: 021/334.30.25

Spitalul de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri - tel: 021/224.09.47

Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice - tel: 021/319.27.51

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” - tel: 021/316.93.66

Spitalul Clinic de Urgență Copii „M.S. Curie” - tel: 021/460.30.26.